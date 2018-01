गुटखा किंग के बेटे एक्टर सचिन जोशी से भिड़े शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा, 40 लाख रुपए का विवाद

आईपीएल राजस्थान रॉयल के पूर्व को-ओनर राज कुंद्रा और गुटखा किंग के बेटे एक्टर सचिन जोशी एक दूसरे पर फ्रॉड करने का इल्जाम लगा रहे हैं। राज कुंद्रा ने पिछले साल 2017 में पोकर लीग लॉन्च किया था। कुंद्रा का आरोप है कि सचिन इस लीग का पार्ट थे। सचिन इंडियन पोकर लीग में अपनी टीम लेकर आए थे इस दौरान वह काफी चर्चित भी हुए थे। लेकिन इस लीग में उन्होंने कोई पेमेंट नहीं की। कुंद्रा ने सचिन जोशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सचिन की तरफ से 40 लाख रुपए का चैक ईशू हुआ था जो कि बाउंस हो गया।

वहीं सचिन जोशी के पक्ष से उत्तर आया कि राज कुंद्रा ने इस टूर्नामेंट में धांधली की। इसमें तय किया गया था कि कौन सी टीम जीतेगी। जब जोशी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी टीम को उस इवेंट से हटा लिया। इसके चलते जोशी के जानकारों ने कहा,’हमने राज कुंद्रा के साथ कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया। तो फिर पेमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता।’

What’s confusing is @sachiinjoshi if u couldn’t afford a team why commit? If you needed more time to pay u could have asked. But to wait till the events over and taken full branding and then making your CMO mouth off airing his ignorance doesn’t say much about ur groups ethics! — Raj Kundra (@TheRajKundra) January 29, 2018

इसके चलते अब सचिन और राज कुंद्रा के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गई है। दोनों ट्विटर पर एक दूसरे को जवाब देने में लगे हुए हैं। राज ने ट्विटर पर सचिन के लिए लिखा, ‘सचिन अगर आप टीम पर खर्च नहीं कर सकते थे तो इसके लिए आपने हाथ क्यों मिलाया। अगर आपको पेमेंट चुकाने के लिए वक्त चाहिए था तो आप मांग सकते थे। इवेंट में खूब चर्चा पाने के बाद आपने किनारा कर लिया।’

Well I recently learnt on many such true con stories,& @TheRajKundra Kundra claims are all false,baseless..best of luck to him with it.. https://t.co/cQlEkh7kWV — Sachiin (@sachiinjoshi) January 29, 2018

वहीं सचिन ने कुंद्रा को टैग करते हुए लिखा, ‘वेल मैंने हाल ही में जाना कैसे चोरों की कहानियां सच होती हैं। राज कुंद्रा बिलकुल गलत हैं। बेसलेस हैं। इसी के साथ ही उन्हें बेस्ट ऑफ लक।’

Standing you reach my waist line! I still did business with not so equals! I remember someone on big boss calling you dedh footiya explains where the brains are! https://t.co/NcunAqAeyC — Raj Kundra (@TheRajKundra) January 29, 2018

