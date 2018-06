‘संजू रणबीर के करियर में मील का पत्थर साबित होगी’ फिल्म संजू को लेकर ट्वीटर यूजर्स ने रखी अपनी राय

राजकुमार हिरानी की बहुप्रतीक्षित फिल्म संजू आखिरकार आज रिलीज़ हो गई है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शानदार रही और माना जा रहा है कि ये फिल्म अपनी रिलीज़ के पहले हफ्ते में सौ करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। हाल ही में जब इस फिल्म की स्पेशन स्क्रीनिंग रखी गई तो वहां भी कई सेलेब्रिटीज़ ने फिल्म की जमकर सराहना की। आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान से लेकर टी सीरीज के भूषण कुमार, सभी ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म को सराहा है। इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर आए कई लोगों ने ट्वीटर पर अपनी राय रखी।

1st Half #Sanju ends on a terrific note…. Entry Scene of #RanbirKapoor is Clap worthy… the way he walks in..he is not Ranbir he is #Sanju…. You wl hv a teary eye during

“kar Harr Maidan Fateh” As of 1st Half “Brilliant”#RanbirKapoor @RajkumarHirani @duttsanjay — Rohit Jaiswal (@rohitjswl01) June 29, 2018

.#SanjuReview Advance Booking broken all records…Solid reviews..This movie is gonna biggest blockbuster of best actor in town #RanbirKapoor — Shivankar Awasthi (@iamshiv08) June 29, 2018

One thing Ranbir Kapoor has that Salman Khan doesn’t have is ” Acting” skill. #Sanju proves that Ranbir Kapoor will be one of the greatest actors India can be proud of #SanjuReview — Vijyendra Shukla (@vijyendrashukla) June 29, 2018

#SanjuReview : At interval film is up for bigger things after it with #RanbirKapoor It looks like , Vicky Kaushal is performer of the film.Till now all facts and Info has been shown about #SanjayDutt waiting for more depth in film. Fingers crossed. — Rj Harshil (@RjHarshil) June 29, 2018

रणबीर की इस फिल्म को देखने के बाद ज़्यादातर दर्शकों की राय बेहद सकारात्मक रही है। कई लोगों ने रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की है वहीं विकी कौशल को भी अपनी एक्टिंग के लिए वाह वाही मिल रही है। अब ये देखना बाकी है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करती है। ट्रेड पंडितों का कहना है कि फिल्म को बंपर ओपनिंग मिलने की संभावना है और महज तीन दिनों में ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। गौरतलब है कि इस फिल्म को 5000 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म में रणबीर के अलावा सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोईराला, विकी कौशल, अनुष्का शर्मा, जिम सार्ब और दीया मिर्जा अहम भूमिका निभा रहे हैं।

