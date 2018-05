कान फ़िल्म फ़ेस्टिवल में राहत काज़मी की बहुप्रतीक्षित फ़िल्म लिहाफ़ का फ़स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया है। ये फ़िल्म इस मायने में भी खास है क्योंकि ये फ़िल्म मशहूर लेखक इस्मत चुगतई की सबसे विवादास्पद कहानी लिहाफ़ पर बन रही है। इस फ़िल्म के द्वारा भारतीय परिवारों में समलैंगिकता जैसे संवेदनशील विषय को छूने की कोशिश की गई है। इस फ़िल्म का पोस्टर 12 मई को जारी किया गया था।

इस पोस्टर के शॉट में एक बेड पर दो महिलाओं के पैरों को दिखाया गया है। पायलों से सुसज्जित ये पैर पोस्टर को बेहद कलात्मक बनाने में कामयाब हुए हैं।

First look of #Lihaaf [The Quilt] unveiled at #Cannes2018… Directed by Rahat Kazmi… Based on a story by Ismat Chugtai… Stars Tannishtha Chatterjee and Sonal Sehgal… Produced by Rahat Kazmi, Tariq Khan, Zeba Sajid, Namita Lal, Umesh Shukla, Utpal Acharya and Ashish Wagh. pic.twitter.com/dWyQAeDMe2

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 16, 2018