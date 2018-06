15 अगस्त को होगी जॉन और अक्षय की टक्कर, जॉन की फिल्म ‘सत्यमेव जयते’ का फर्स्ट लुक जारी

फिल्म परमाणु की सफलता के बाद जॉन अब्राहम एक बार फिर देशभक्ति की भावनाओं से भरी फिल्म में नज़र आने वाले हैं। सत्यमेव जयते नाम की इस फिल्म में जॉन के साथ मनोज वाजपेयी भी दिखाई देंगे। इसके अलावा फिल्म में नेहा शर्मा की बहन आयशा को जॉन के अपोजिट लिया गया है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर इस फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया है। फिल्म के मेकर्स इसी टाइटल के साथ फिल्म रिलीज़ करना चाहते थे, यही कारण है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने आमिर खान के शो सत्यमेव जयते के मेकर्स से इस टाइटल के लिए परमिशन ली। गौरतलब है कि आमिर खान इसी नाम से एक टॉक शो के कुछ सीज़न कर चुके हैं। जॉन के साथ डेब्यू को लेकर आयशा शर्मा ने कहा कि इंडस्ट्री में बाहरी होने के नाते आपकी चॉइस बेहद मायने रखती हैं। यही कारण है कि मैं एक अच्छे प्रोजेक्ट की तलाश में थी और ये मेरे लिए बेहद गर्व की बात है कि मुझे जॉन सर और मनोज सर के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला है।

John Abraham. Manoj Bajpayee… Presenting the first look poster of #SatyamevaJayate… Directed by Milap Milan Zaveri… 15 Aug 2018 release… #IndependenceDay… #SatyamevaJayateOn15Aug pic.twitter.com/mTFJl6FlIi

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 20, 2018