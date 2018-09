कुमार सानू के खिलाफ दर्ज हुई FIR, देर रात कर रहे थे शो

मशहूर गायक कुमार सानू कानूनी पचड़ों में फंस गए है। कुमार पर मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 90 के दशक में अपनी गायकी से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले सानू एक स्कूल के लिए परफॉर्म कर रहे थे। कुमार पर आरोप है कि वे देर रात तक परफॉर्म करते रहे और आसपास के लोगों को लाउडस्पीकर्स की आवाज़ के चलते काफी परेशानी हुई। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र अंकित कुमार पर भी एक एफआईआर दर्ज कराई गई है।

