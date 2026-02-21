बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को मिली धमकियों के मामले में मुंबई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस को जब धमकी भरा वॉइस नोट मिला तो उसकी पुष्टि के लिए उसे पंजाब और हरियाणा पुलिस को भेजा गया। जांच में सामने आया कि वॉइस नोट में सुनाई देने वाली आवाज हैरी बॉक्सर की है।

इसके बाद रणवीर सिंह के मैनेजर की शिकायत पर मुंबई साइबर पुलिस ने मामला दर्ज किया। अब इस केस की जांच क्राइम ब्रांच और एंटी-एक्सटॉर्शन सेल मिलकर कर रही हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, रणवीर के मैनेजर को वर्जिन आइलैंड्स से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय नंबर (+340) से कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को हैरी बॉक्सर बताया और 20 करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की। रकम न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।

बाद में आरोपी ने एक लंबा वॉइस नोट भी भेजा, जिसमें चेतावनी दी गई कि यदि उसकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो “आने वाली सात पीढ़ियां परिणाम याद रखेंगी।” इस वॉइस नोट में रणवीर सिंह और फिल्ममेकर रोहित शेट्टी को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी धमकाया गया।

आरोपी ने पुर्तगाल में फायरिंग, मरीना ग्रैंड और सुखदेव की दुकान पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी लेने का भी दावा किया है। हालांकि पुलिस इन दावों की भी गहन जांच कर रही है।

धमकियों के बाद रणवीर सिंह के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही उन्हें शूटिंग के दौरान और यात्रा करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से पड़ताल कर रही है।

गौरतलब है कि यह बिश्नोई गैंग से जुड़े सदस्यों के खिलाफ दर्ज दूसरा मामला है। इससे पहले 1 फरवरी 2026 को मुंबई के जुहू इलाके में रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी। एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने इस मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें शूटर दीपक शर्मा भी शामिल है। जांच में सामने आया कि दीपक शर्मा ने कथित तौर पर शुभम लोंकर ग्रुप के निर्देश पर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी। फिलहाल, पुलिस इस धमकी कनेक्शन और पहले हुई फायरिंग की घटना के बीच संभावित संबंधों की भी जांच कर रही है। मामले की अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें…