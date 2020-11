पूनम पांडे के बाद एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन के खिलाफ भी अश्लीलता फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है । गोवा पुलिस ने आईपीसी की धारा 294 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मिलिंद सोमन पर मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा सुरक्षा मंच की शिकायत पर दर्ज किया गया है। मिलिंद सोमन पर यह केस सोशल मीडिया पर न्यूड फोटो डालने के बाद दर्ज किया गया है। दरअसल अपने जन्मदिन के मौके पर मिलिंद सोमन ने एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जिसमें वो न्यूड होकर गोवा बीच पर दौड़ते हुए नजर आ रहे थे।

गोवा पुलिस के एसपी पंकज कुमार सिंह ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया,’ मिलिंद सोमन के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत कोलवा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है।’ उन्होंने बताया कि सुरक्षा मंच नाम के एक संगठन ने गोवा बीच पर न्यूड होकर दौड़ने और फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के कारण उनपर मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल मिलिंद सोमन ने अपने जन्मदिन पर बिना कपड़ों का फोटो डालते हुए लिखा था,’ 55 का हो गया हूं और अब भी दौड़ रहा हूं।’

मिलिंद से पहले पूनम पांडे पर भी दर्ज हो चुका है केस- मिलिंद सोमन से पहले ‌ मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे पर गोवा में अश्लील वीडियो शूट करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था, इसके बाद गोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल पूनम पांडे ने गोवा के चपोली डैम पर अश्लील वीडियो शूट किया था जिसके बाद गोवा फॉरवर्ड पार्टी की महिला इकाई ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में दो पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया था।

Case registered against model-actor-fitness promoter Milind Soman, under IPC Sec 294 (Obscene acts and songs) & Sec 67 (Punishment for publishing/transmitting obscene material in electronic form) of IT Act for his social media post where he was seen sprinting naked at a Goa beach pic.twitter.com/MJq3o6y1rz

— ANI (@ANI) November 6, 2020