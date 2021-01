कोरोना वैक्सीन को लेकर इस वक्त देश भर में खूब चर्चा हो रही है। इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी कोरोना वैक्सीन को लेकर एक ट्वीट किया। शशि थरूर के पोस्ट पर डॉ हर्षवर्धन ने भी ट्वीट कर जवाब दिया और उन्हें टैग करते हुए कहा कि इस तरह की बातें करते हुए वह खुद को ही अपानित कर रहे हैं। ऐसे में डॉ. हर्षवर्धन का साथ देते हुए फिल्ममेकर अशोक पंडित ने भी शशि थरूर के खिलाफ जवाब देना शुरू कर दिया।

अपने ट्वीट में शशि थरूर ने कहा था कि- ‘मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि #Covaxin, #Covishield और अन्य भारतीय निर्मित टीके भारत और दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए सुरक्षित और प्रभावी साबित होंगे। लेकिन अगर हमारी मंजूरी से पहले स्थापित वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का सम्मान करेंगे तो क्या हमारी वैश्विक विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी?’

इस पर डॉ हर्षवर्धन ने कहा- ‘इस तरह के एक महत्वपूर्ण मुद्दे का राजनीतिकरण करना अपमानजनक है। # COVID19vaccines का खंडन करने की कोशिश न करें। जागो और इस बात को महसूस करो कि तुम केवल अपने आप को बदनाम कर रहे हो!’ शशि थरूर की बातों का जवाब देते हुए और डॉ हर्षवर्धन के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए फिल्म मेकर अशोक पंडित ने कांग्रेस नेता के लिए कहा- ‘सर ये लोग तो दिमागी रूप से दिवालिया हो गए हैं। इन्हें तो कोई वैक्सीन भी ठीक नहीं कर सकती। न इनका इलाज संभव है।’

