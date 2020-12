उत्तर भारत के किसान लगातार नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब हरियाणा सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सड़कों पर हैं। किसानों ने देश की राजधानी दिल्ली आने वाले कई रास्तों को बंद कर दिया है। किसान आंदोलन को लेकर तरह-तरह की बात की जा रही हैं। ताजा ट्वीट बॉलीवुड फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री का आया है।

विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ट्वीट करते हुए कहा है,’ फेक सिख किसानों के ज्यादातर नए हैंडल पाकिस्तान और चीन द्वारा खोले गए हैं। वो भारत में अपने अर्बन नक्सल एजेंट और कांग्रेस के साथ मिलकर विभाजन पैदा करना चाहते हैं। मैं अपने सिख भाईयों से अनुरोध करूंगा कि इनके जाल में ना फंसे। किसानों का आंदोलन हाईजैक हो चुका है।’ विवेक रंजन अग्निहोत्री के इस ट्वीट पर यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं।

श्रुति सागारिका नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा है,’यह हमारे दुश्मनों और एंटी नेशनल लोगों का बीच का मेलजोल है। रोटी देने के नाम पर आंदोलनकारियों में राष्ट्रविरोध समाविष्ट कर रहे हैं।’ रामरतन जाखड़ नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है,’तुम्हारा क्या बिगाड़ा है किसानों ने मोदी तो अड़ानी अंबानी से बिका हुआ है, क्या तुम्हारा भी जमीर मर गया ?’

Most of the new handles of fake Sikh farmers have been opened by Pakistan and China. They want to create a divide in tandem with Congress and their #UrbanNaxals agents in India. I request all my Sikh brothers not to fall in this trap. #FarmersProtestHijacked

