इतिहासकार रामचंद्र गुहा (Ramchandra Guha) ने गुजरात और बंगाल को लेकर एक ट्वीट किया और गुजरात को सांस्कृतिक तौर पर पिछड़ा बताया। रामचंद्र गुहा ने अपने ट्वीट में ब्रिटिश लेखक फिलिप स्प्रेट द्वारा 1939 में लिखी बात

को पोस्ट कोट करते हुए लिखा, ‘गुजरात आर्थिक तौर पर बहुत एडवांस है मगर सांस्कृतिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। बंगाल में इससे उलट है। वह आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है मगर सांस्कृतिक तौर पर बहुत आगे है।’

रामचंद्र गुहा के इस ट्वीट के बाद फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री भड़क गए और उनको करारा जवाब दिया। विवेक अग्निहोत्री ने लिखा, ‘यह एक अत्यंत नस्लवादी कमेंट है। #UrbanNaxals हमेशा सबसे बड़े जातिवादी और नस्लवादी रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं?’ वहीं समर्थकों ने भी रामचंद्र गुहा पर निशाना साधा और उन्हें जमकर ट्रोल किया।

This is an extremely racist statement. #UrbanNaxals have always been biggest bigots and

racists.

Do you agree? https://t.co/m37OnJRKUJ

— Vivek Ranjan Agnihotri

(@vivekagnihotri) June 11,

2020