बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को एक ऑडियो टेप जारी किया था, सुशील कुमार मोदी की तरफ से ऑडियो टेप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की आवाज होने का दावा किया गया है। इस ऑडियो टेप के सामने आने के बाद से देश की राजनीति गरमाई हुई है। लालू प्रसाद यादव की इस कथित ऑडियो टेप पर फिल्ममेकर अशोक पंडित ने भी निशाना साधा है। अशोक पंडित ने कहा है लालू प्रसाद यादव की जेल में रहकर भी चोरी की आदत नहीं गई।

अशोक पंडित ने ट्वीट करते हुए लिखा है,’ लालू प्रसाद यादव की बातचीत का सबसे अच्छा पार्ट है कि वो विधायक को स्पीकर के चुनाव के लिए वोटिंग से अनुपस्थित रहने के लिए कोरोना का बहाना बनाने को कह रहे हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जेल में रहकर भी चोरी की आदत नहीं गई।’ अशोक पंडित के इस ट्वीट पर यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

सूरज कुमार वर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा है,’भारत में सबसे बड़े मूर्ख वो हैं जिन्हें लगता है लालू प्रसाद यादव जेल में हैं, सजा मिलने के बाद वो रिम्स गए, उनके वार्ड के दोनों तरफ के 4-4 कमरे खाली रहते हैं सुरक्षा के लिए, अब वो रिम्स के डायरेक्टर के बंगले में हैं और डायरेक्टर गेस्ट हाउस में।’ दिव्याश्री नाम की एक यूजर ने लिखा है,’इसी कोरोना अस्त्र का प्रयोग कई महत्वपूर्ण समय में शिवसेना के नेताओं द्वारा भी किया गया।’

The best part of #LalluPrasadYadav’s conversation is that he tells the #MLA to give an excuse of #Corona and be absent to vote the speaker .

रस्सी जल गयी लेकिन बल नहीं गया !

जेल में रहकर भी चोरी की आदत नहीं गयी ! #LaluMafiaRaj #LaluFixingTape

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) November 25, 2020