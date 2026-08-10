‘विष्णु देवा’, ‘श्रीमान आशिक’, ‘बड़े दिलवाला’ और ‘जोरू का गुलाम’ जैसी फिल्में बना चुके बॉलीवुड फिल्ममेकर शकील नूरानी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल, एक एक्ट्रेस ने नूरानी पर रेप और धमकी देने का आरोप लगाया है। सोमवार को अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि 73 साल के नूरानी एफआईआर दर्ज होने के बाद फरार हो गए थे और पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। शनिवार को उन्हें महाबलेश्वर स्थित उनके फार्महाउस से पकड़ा गया। यह जगह मुंबई से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर है।

यह भी पढ़ें: ‘किसी ने मुझे साइन नहीं किया’, संजय कपूर को नहीं मिला ‘सिर्फ तुम’ की सफलता का फायदा, सालों बाद छलका अभिनेता का दर्द

महिला ने लगाए गंभीर आरोप

महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि नूरानी ने पिछले चार सालों में कई बार उसका यौन शोषण किया और उसे जहर देने की कोशिश भी की गई, जिससे उसका गर्भपात हो गया। महिला का आरोप है कि फिल्ममेकर ने उसे एक आने वाली फिल्म की स्क्रिप्ट पर चर्चा करने के बहाने मालवानी इलाके में अपने घर बुलाया, जहां नूरानी ने कथित तौर पर एक्ट्रेस के ड्रिंक में कुछ मिला दिया और उसका यौन शोषण किया।

महिला ने बताया कि जब उसे होश आया तो नूरानी ने अपने मोबाइल में उसका एक निजी वीडियो दिखाया। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर उसने पुलिस या परिवार को इस बारे में बताया तो वह वीडियो वायरल कर देंगे। महिला का आरोप है कि इसके बाद नूरानी ने इसी वीडियो के जरिए उसे धमकाया और कई बार उसका यौन शोषण किया।

फरार हो गए थे नूरानी

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, महिला ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि नूरानी ने घटना के बाद उसे गर्भनिरोधक गोलियां दी और जहर दिया, जिससे उसका गर्भपात हो गया। पुलिस ने मुंबई के अंधेरी इलाके के लोखंडवाला में उनके बेटे के घर पर भी तलाशी ली, लेकिन उनका पता नहीं चल सका। इसके बाद जानकारी के आधार पर नूरानी के महाबलेश्वर स्थित फार्महाउस का पता चला। शनिवार को उन्हें वहां से गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया।

पुलिस हिरासत में भेज गए शकील नूरानी

पुलिस ने नूरानी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(m) (रेप), 123 (जहर देकर चोट पहुंचाना), 88 (गर्भपात कराने) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तारी के बाद नूरानी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 12 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

यह भी पढ़ें: ‘तुम वहां क्यों नहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए’, गोविंदा ने सुनाया राजेश खन्ना के साथ अपनी पहली मुलाकात का किस्सा, बोले- उनके काम ने खुद…