सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के डॉक्टरों ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जिसमें सुशांत की हत्या की आशंका को खारिज कर दिया गया है। डॉक्टरों के एक पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की हत्या नहीं हुई थी, यह आत्महत्या का मामला है। इसी बीच फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने रिपब्लिक टीवी पर चुटकी ली। और कहा कि अगर सीबीआई भी सुशांत की मौत को आत्महत्या मानती है तो रिपब्लिक आगे CIA जांच की मांग कर सकता है।

रामगोपाल वर्मा ने ट्वीट किया, अब जब AIIMS ने SSR मामले में मर्डर को खारिज कर दिया है और अगर CBI भी ऐसा ही करती है, तो मुझे लगता है कि रिपब्लिक आगे CIA या MOSSAD जांच की मांग करेगा। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही रिपब्लिक टीवी मामले को लगातार अपने चैनल द्वारा उठाता रहा है। इस बीच राम गोपाल वर्मा का रिपब्लिक को लेकर किया गया ट्वीट वायरल हो रहा है। तमाम यूजर्स फिल्ममेकर के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, लिगेचर मार्क झूठ नहीं बोल रहे। उसके शरीर की चोटें झूठ नहीं बोल रहीं। उसके टूटे पैर झूठ नहीं बोल रहे कि सुशांत सिंह की हत्या की गई है। न्याय की मांग कर रहे 130 मिलियन लोग मूर्ख नहीं हैं। इसके साथ ही एक यूजर ने लिखा, हां, सुशांत सिंह के CCTV कैमरे तोड़े गए। 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट कर दिया गया। पुलिस से कहा गया कि वह सुशांत की डेड बॉडी को ना दिखाए। कूपर अस्पताल से आधी रात Atopsy करने को कहा गया। रिया से कहा गया कि वह ड्रिपेशन की और ऊंचाइयों से डर लगने की बात कहे। ओके। हम आपकी बारी का इंतजार करेंगे।

Yes,

Sushant crashes CCTV cam(his n Disha’s), destroy 8 harddrives, requested police to not to show his dead body, requested to cooper hosp to do atopsy in the midnight, requested rhea to tell abt his depression and fear of heights, commited sucide.ok we’ll wait for RGV’S turn. — T.V.V.S.R.VARMA (@cma_vijayvarma) October 3, 2020

एक ने लिखा वे टीआरपी चाहते थे। वे पा लिए। अब वे सुशांत पर डिस्कशन नहीं करेंगे। एक अन्य यूजर ने राम गोपाल को जवाब देते हुए लिखा, AIIMS या कोर्ट मौजूद गवाहों और कागजातों के आधार पर मर्डर नहीं होने की बात कह सकता है लेकिन हम देशवासी जानते हैं कि यह एक हत्या थी और वे लोग शामिल थे। अब आप राजनेताओं और अभिनेताओं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स में शामिल लोगों के भविष्य की संभावनाओं के बारे में हमारा फैसला देखेंगे।

AIIMS or Courts can certify no Murder based on evidence and documents presented, but we the Nation know it was a murder and the people involved. You will see our verdict in Politicians and Actors, Producers, Directors future prospects of those involved. — Bharatt Desai (@Bharattdesai) October 3, 2020

प्रियंका नाम की यूजर ने लिखा, शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए। बिके हुए हो सब। गिद्ध हो सब। जनता के पैसे पर नाम कमाते हो। एक ने लिखा कि आप सुशांत की मौत और उसके परिवार और न्याय मांग रहे करोड़ों लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। शेम।

You are mocking the death of a person, his family and crores of people fighting for justice. Shame. — IndianTweeter (@bhaarathvaasi) October 3, 2020

गौरतलब है कि फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या से हुई थी। फॉरेंसिक टीम के चेयरमैन डॉ. सुधीर गुप्ता ने इस मामले में कहा कि फांसी के अलावा शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे। मृतक के शरीर और कपड़ों पर संघर्ष, हाथापाई के निशान नहीं थे।

