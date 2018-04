पिछले दिनों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से एक्ट्रेस श्री रेड्डी द्वारा कास्टिंग काउच का मामला प्रकाश में लाया गया था। इसके चलते एक्ट्रेस ने कास्टिंग काउच के विरोध में बीच सड़क पर कपड़े उतार कर अपना विरोध जाहिर किया था। एक्ट्रेस ने बताया था कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री में कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने उनका फायदा उठाया। लेकिन बाद में काम भी नहीं दिया। इस मामले में अब एक नया मोड़ आया है। फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा के अनुसार एक्ट्रेस श्री रेड्डी को उन्होंने ही कहा था कि वह इस मामले में बोलें और पवन कल्याण को गाली दें।

दरअसल, एक्ट्रेस श्री रेड्डी ने इस मामले में प्रोड्यूसर सुरेश बाबू के बेटे अभिराम और तेलुगू इंडस्ट्री के कुछ और लोगों के नाम भी लिए थे। इनमें सुपरस्टार और राजनेता पवन कल्याण का नाम भी शामिल था। इसको लेकर राम गोपाल वर्मा ने कहा कि मामले उन्होंने श्री रेड्डी को चियर किया। इसके चलते उन्होंने अपने यूट्यूब अकाउंट RGV से अपना एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वह यह कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने ही एक्ट्रेस को ऐसा करने को कहा था। उन्होंने अपने यू ट्यूब कैप्शन पर लिखा, ‘वह मैं था जिसने श्री रेड्डी को कहा कि पवन को ऐसा कहें, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है।’

Conspiracy theories aside,I already said my final word in the video I posted with regard to @MsSriReddy and hereafter am not going to speak ..I wish her and her supporters all the best in their cause https://t.co/PLjcErUMCi — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 19, 2018

पिछले काफी वक्त से फिल्म निर्माता निर्देशक राम गोपाल वर्मा के लिए बुरा वक्त चल रहा है। क्योंकि उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं करकते दिखा सकती है। अपने विवादास्पद बयानों के चलते ट्विटर पर भी उन्हें बैन किया जा चुका है।

Hey @MsSriReddy I hope u get back to ur original cause of fight with more focus and more clarity which is a much needed one ..Past is never a point and you should always work for the future https://t.co/g8xhsPW3cg — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 18, 2018

