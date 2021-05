भारत में कोरोनावायरस महामारी का रूप ले चुका है और देशभर में तबाही मची हुई है। भारत जो कुछ महीनों पहले तक दूसरे देशों को कोरोना का टीका भेज रहा था आज खुद वैक्सीन की भारी कमी से जूझ रहा है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगला ने बताया है कि 40 से आधी देश कोविड महामारी से जूझते भारत की मदद को आगे आए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से वेंटिलेशन उपकरण, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, बेडसाइड मॉनिटर और जरूरी दवाएं आदि भेज रहे हैं। इधर देश भर में लोग नरेंद्र मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत योजना को लेकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। बॉलीवुड फिल्ममेकर रामगोपाल वर्मा ने भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक पुराने बयान को लेकर नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है।

रामगोपाल वर्मा ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, ‘नरेंद्र मोदी सर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। अब जबकि हम दुसरे देशों से मदद मांग रहे हैं और वो मदद कर भी रहे हैं.. आत्मनिर्भर का क्या हुआ?’

रामगोपाल वर्मा ने अपने अगले ट्वीट में सोनिया गांधी का नरेंद्र मोदी को लेकर दिया गया 2014 का एक बयान लोगों को याद दिलाते हुए लिखा, ‘सोनिया गांधी ने साल 2014 में कहा था कि नरेंद्र मोदी ‘मौत का सौदागार’ हैं…मुझे कभी ये बात पता नहीं थी कि वो इतनी अधिक दूरदर्शी हैं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं सोनिया जी। अगर संभव हो तो अपने चरणों की तस्वीर भेजिए ताकि मैं सम्मानपूर्वक उन्हें छू पाऊं।’

SONIA GANDHI in 2014 said @narendramodi is MAUT ka SAUDAGAR ..I never knew that she is such a tremendously far sighted visionary and I profusely apologise to u madam Soniaj,and if possible please text ur feet so that I can digitally touch them

