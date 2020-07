फिल्ममेकर ने आलिया-रणबीर को बताया बेहतर एक्टर तो भड़के यूजर्स, शेखर कपूर ने भी दिया करारा जवाब

सुशांत सिंह राजपूत की खुदक़ुशी के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर बढ़ते विवाद में नया नाम फिल्ममेकर आर. बाल्की का जुड़ गया है। फिल्ममेकर ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को ना सिर्फ बेहतर एक्टर बताया है बल्कि इनकी तरह टैंलेंटेड एक्टर को ढूंढने की चुनौती भी दे डाली। आर. बाल्की के इस बात पर ना सिर्फ यूजर्स बल्कि निर्देशक शेखर कपूर और फिल्म राइटर अपूर्व असरानी ने भी नाराजगी जाहिर की है।

दरअसल आर. बाल्की ने नेपोटिज्म की बहस को लेकर कहा है कि भाई-भतीजावाद को प्रतिभा के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि जो टैलेंटेड नहीं है, उसे दर्शक स्वीकार नहीं करेंगे। बाल्की इसको लेकर तर्क देते हुए कहा कि नेपोटिज्म पर यह एक मूर्खतापूर्ण तर्क है। मैं कहता हूं कि मुझे रणबीर कपूर और आलिया से बेहतर एक्टर ढूंढकर दिखाओ, इसके बाद हम बहस करेंगे। आर. बाल्की के इस चुनौती पर बैंडिट क्वीन के निर्देशक शेखर कपूर ने करारा जवाब दिया है।

शेखर कपूर ने एक के बाद एक ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, आर. बाल्की मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन बीती रात मैंने फिर से ‘काई पो छे’ देखी। उस समय के तीन युवा एक्टर और हर एक ने शानदार परफॉर्मेंस दी। वहीं अपने एक और ट्वीट में आर. बाल्की को जवाब देते हुए लिखा कि आज सबसे अच्छे एक्टर्स थिएटर से आते हैं। उनका बहुत सम्मान होता है और वे आत्मविश्वास से भरे होते हैं।

शेखर कपूर ने अपनी फिल्मों के कुछ एक्टर्स का नाम लेते हुए कहा- मैंने नसीर (नसीरुद्दीन शाह), शबाना (आजमी), सतीश कौशिक, सीमा बिस्वास और ‘बैंडिट क्वीन’ की पूरी स्टार कास्ट, कैट ब्लांचेट, ज्यॉफ्री रश, हीथ लेजर, डेनियल क्रैग, एडी रेडमायन जैसे एक्टर्स के साथ काम किया है। सभी थिएटर से आए हैं।

Have huge respect for you, Balki. But i just saw Kai Po Che again last night. Three new young actors at that time. And stunning believable performances by each @filmfare https://t.co/cIvSVsfNJR

— Shekhar Kapur (@shekharkapur) July 17, 2020