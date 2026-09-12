फिल्ममेकर कबीर खान ने न्यूयॉर्क से अपने लंबे जुड़ाव को याद करते हुए एक पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने 11 सितंबर के आतंकी हमलों के शहर पर पड़े असर बताया। उन्होंने बताया कि वह अपनी आंखों से वह मंजर देख चुके हैं और वह काफी भयानक था।

न्यू यॉर्क में हुए आतंकी हमलों की 25वीं बरसी पर बॉलीवुड फिल्ममेकर कबीर खान ने न्यूयॉर्क से जुड़ी कुछ पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं। उन्होंने 9/11 हमले के दौरान अमेरिका में मौजूद रहने और उस भयानक त्रासदी के बाद न्यूयॉर्क शहर को टूटते और संभलते हुए देखने का एक्सपीरियंस फैंस के साथ साझा किया।

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कबीर खान ने किया 9/11 को याद

कबीर खान ने लिखा कि “न्यूयॉर्क लंबे समय से मेरी फिल्मी यात्रा का एक अहम हिस्सा रहा है। 9/11 हमले के वक्त मैं अमेरिका में था और मैंने अपनी आंखों के सामने उस शहर को इस भयावह त्रासदी से हिलते हुए देखा। सात साल बाद मैं अपनी दूसरी फिल्म न्यूयॉर्क की शूटिंग के लिए फिर इस शहर में लौटा। यह फिल्म उस दिन के बाद के असर से प्रभावित थी और इस दौरान मैंने न्यूयॉर्क को दोबारा अपनी रौनक और जज़्बा हासिल करते देखा।”

“इस बार मैं अपने नए Leica SL3P के साथ उन्हीं सड़कों पर फिर चला, उन जगहों को दोबारा देखा जहां कभी मैंने अपनी फिल्म के सीन शूट किए थे। शहर आज भी उतना ही बेचैन, जुझारू और जिंदगी से भरपूर है।” निर्देशक ने लिखा

फिल्म ‘न्यूयॉर्क’

2009 में रिलीज हुई फिल्म ‘न्यूयॉर्क’ में जॉन अब्राहम, नील नितिन मुकेश और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म की कहानी 9/11 हमलों के बाद की दुनिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह दिखाती है कि इन हमलों और उसके बाद के घटनाक्रमों ने दोस्ती, पहचान और अपनेपन की भावना को किस तरह अफैक्ट किया था।

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9/11 न्यूयॉर्क हमला

11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के खिलाफ एक हमले को अंजाम देते हुए चार यात्री विमानों का अपहरण किया। इनमें से दो विमान न्यूयॉर्क में मौजूद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्विन टावर्स से जा टकराए, जबकि तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लिंग्टन में मौजूद पेंटागन से टकराया। यूएस के आधिकारिक डेटा के मुताबिक, इस हमले में 2977 लोगों की मौत हुई थी।