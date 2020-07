बॉलीवुड एक्टर केआरके उर्फ कमाल आर खान, मनोज बाजपेयी और फिल्ममेकर हंसल मेहता के साथ विवाद को लेकर इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच केआरके ने ट्वीट करते हुए अपने स्ट्रगल के बारे में बताया जिसपर हंसल मेहता ने रिएक्ट किया है। केआरके ने लिखा, ‘मेरा जन्म एक मिट्टी के घर में हुआ था, मैंने गांव में 8 साल की उम्र में खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। मुझे यकीन था कि एक दिन मैं अन्य लोगों की तरह अनजाने में मर जाऊंगा। लेकिन आज मैं बिना किसी की मदद के अपने खुद के दम पर KRK बना हूं। हंसल या कोई और मुझसे क्या छीन सकता है? मैं जितना लायक हूं उससे ज्यादा मुझे मिला है।

I was born at a mud houses village n started working in farms at the age of 8yrs. I was sure dat one day I will die unknow like crore of other ppl. But today I m KRK with my own n without anybody’s help. So what Hansal or anybody else can snatch from me? I got more than I deserve

केआरके के इस ट्वीट पर हंसल मेहता ने रिएक्ट करते हुए लिखा, ‘मैं आपके उत्थान की सराहना करता हूं। मुझे यकीन है कि आप उन लोगों की आकांक्षाओं का भी सम्मान करते होंगे जो कड़ी मेहनत करते हुए अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। आलोचनात्मक बनो। यह आपका अधिकार है। लेकिन गाली मत दो और अपमानजनक मत बनो। यह अनुचित है।’

I appreciate your rise from oblivion. But as somebody who has risen from nowhere I’m sure you can also respect the aspirations and dignity of those who struggle to find their place under the sun. Be critical. It is your right. Don’t be abusive, insulting or vile. That is unfair. https://t.co/kFBvcUhIaJ

