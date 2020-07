सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद से ही नेपोटिज्म को लेकर बॉलीवुड में मचे घमासान के बीच थप्पड़ जैसी फिल्मों के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बॉलीवुड से ‘इस्तीफा’ देने की घोषणा की। साथ ही अपने ट्विटर बायो में नाम के आगे ‘नॉट बॉलीवुड’ भी जोड़ दिया है। अनुभव सिन्हा ने एक के बाद एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ‘एनफ, मैं बॉलीवुड से रिजाइन दे रहा हूं।’

ENOUGH!!! I hereby resign from Bollywood. Whatever the fuck that means.

उधर फिल्मेकर हंसल मेहता (Hansal mehta) ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अलीगढ़ और शाहिद जैसी फिल्मों के डायरेक्टर हंसल मेहता ने लिखा, ‘हां हमें मुंबई से चले जाना चाहिए और कहीं दूसरी जगह अपनी कला का सही वक्त पर ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। यहां पर क्रिएटिविटी का कोई काम नहीं।’

Yes. Let’s move focus from Mumbai as the home to hindi films. Let a place with a good, healthy quality of life be the centre of our creative pursuits. https://t.co/qsJqfx2k98

— Hansal Mehta #FancyLiberal/#UrbanNaxal/#Liberandu (@mehtahansal) July 19, 2020