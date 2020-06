फिल्ममेकर हंसल मेहता (Hansal Mehta) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। हंसल मेहता आए दिन कोई न कोई ट्वीट या पोस्ट शेयर करके चर्चा में बने रहते हैं। इस बीच फिल्ममेकर ने ट्वीट कर नेपोटिज्म (Nepotism) पर ट्रोल होने पर रिएक्ट किया है। हंसल मेहता ने लिखा, ‘ आप सभी मुझे मेरे बेटे और नेपोटिज्म को लेकर ट्रोल कर रहे हैं। मैं काफी मेहनत से यहां पर आया हूं और मुझे इस पर गर्व है। मेरा बेटा अपने काम के लिए मुझ पर निर्भर नहीं है। मैं उस पर निर्भर हूं। जैसे कि मैं राजकुमार रॉव और 50 से अधिक कलाकारों जिन्होंने मेरे साथ अपने करियर की शुरुआत की और बहुत अच्छा कर रहे हैं उनपर निर्भर हूं।’

हंसल मेहता के इस ट्वीट पर यूजर्स रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने राजकुमार रॉव जैसे प्रतिभा के धनी कलाकार को लॉन्च किया है। आपने राजकुमार रॉव को उनका बेस्ट देने के लिए काफी मोटिवेट किया इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘पिछले दशक की सबसे शानदार जोड़ियों में से एक हंसल मेहता और राजकुमार रॉव। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस जोड़ी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा।’

