सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद मंगवार को जगन्नाथ रथयात्रा की शुरुआत हुई जिसके पहले दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ गुंडिचा मंदिर पहुंच गए हैं। इस बीच रथयात्रा को लेकर फिल्ममेकर हंसल मेहता ने तंज कसा है। ट्विटर पर हंसल मेहता ने रथयात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा कि तबलीगी जमात अपने अतीत से कभी नहीं सीखेगी। हंसल मेहता के इस ट्वीट पर फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा ने भी लिखा-बयान को साफ करें।

बता दें, हंसल मेहता के इस ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स उनको ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा, पूरी शहर में कर्फ्यू लगा है। किसी भी बाहरी को आने की इजाजत नहीं है। और जो लोग रथयात्रा में शामिल हुए हैं, उनका कोरोना टेस्ट हुआ है और सभी की रिपोर्ट निगेटिव है। कोई भी नियम नहीं तोड़ा गया है। यह इवेंट सभी के सामने हुआ है ना कि छिपा कर।

वहीं एक ने लिखा, मैं मुस्लिम हूं और उड़िया भी हूं। तो मुझे मेरी सरकार के बारे में पता है। उन्हीं लोगों को इसके लिए इजाजत दी गई है जिनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। एक ने लिखा, कम से कम मास्क है। और कोई भी हिंदू किसी भी धार्मिक स्थानों पर थूकते नहीं हैं। शर्मा आनी चाहिए एक हिंदू होकर ऐसी बात कर रहे।

बता दें रथयात्रा का पहला दौर पूरा होने को है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ गुंडिचा मंदिर पहुंच गए हैं। मंदिर के बाहर बैरिकेडिंग में रखा गया है। यहां वे अगले 7 दिन भगवान रहेंगे। 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ फिर इन्हीं रथों में बैठकर मुख्य मंदिर पहुंचेंगे। इसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है।

Ufff. Tablighi Jamaat will never learn from the past. https://t.co/YItVM528XW

— Hansal Mehta (@mehtahansal) June 23, 2020