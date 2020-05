कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम महाराष्ट्र में डिसीजन मेकर नहीं बल्कि सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस बात पर बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित ने उनपर निशाना साधा और कहा कि फिर सरकार में क्या झक मार रहे हो। दरअसल मंगलवार को राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम महाराष्ट्र में सरकार को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन हम वहां महत्वपूर्ण फैसले नहीं ले सकते। हम की-डिसीजन मेकर नहीं हैं।

राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी में की-डिसीजन मेकर हैं। तो सरकार चलाने और सरकार का समर्थन करने में फर्क है। अशोक पंडित ने राहुल गांधी के वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के इस हिस्से के क्लिप को शेयर किया और पूछा, तो फिर सरकार में रहकर झक मार रहे हो या फिर सरकार सरकार खेल रहे हो!

अशोक पंडित ने इसको लेकर एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, वह (राहुल गांधी) अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि वह महाराष्ट्र सरकार में एक जूनियर कलाकार हैं। इसलिए महामारी को संभालने में राज्य सरकार की विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। सत्ता में बने रहना चाहते हैं लेकिन हमेशा की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते हैं।

We are not the key decision maker in Maharashtra .

तो फिर सरकार में रहकर झक मार रहे हो या फिर सरकार सरकार खेल रहे हो ! #CongDumpsMaharashtra pic.twitter.com/ePVm3JCt8w

