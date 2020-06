बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो आए दिन अपने ट्वीट्स के जरिए तमाम सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। हाल ही में अशोक पंडित ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल राहुल गांधी ने लद्दाख में भारत-चीन के बीच चल रहे तनाव को लेकर ट्वीट किया। इस दौरान उन्होंन मीडिया पर तंज कसते हुए उसे भीगी बिल्ली बता दिया। राहुल ने लिखा, ‘मीडिया भीगी बिल्ली बनी हुई है। वो सच्चाई को नहीं दिखाना चाहती। लेकिन लद्दाख में क्या हो रहा है, इसको हर भारतीय सैन्य अफसर और सैनिक जानता है ये उनके खून में बहता है।’

Mr. Gandhi these are not #Emergency days which your grandmother had imposed where media was muzzled. Snatching freedom from institutions & individuals is your culture. One journalist Arnab Goswami @republic calls your mother by her original name & U file 100’s of FIR agnst him. https://t.co/b4qIgyagel

