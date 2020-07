फिल्ममेकर अशोक पंडित सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, वो आए दिन अपने ट्वीट्स के जरिये तमाम सामाजिक एवं राजनैतिक गतिविधियों पर अपनी नज़र बनाए रहते हैं। ताज़ा मामला बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ है। हाल ही में एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल ने अमिताभ बच्चन सहित अक्षय कुमार और सचिन तेंदुलकर को लेकर एक ट्वीट कर अवसरवादी बताया जिस पर अशोक पंडित भड़क गए। एक्टर ने लिखा, ‘अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और सचिन तेंदुलकर मध्यम वर्ग के अवसरवादी हैं। वे हमें दिखाते हैं कि पैसा क्लास जैसी चीज नहीं है।’

Will you keep your mouth shut . ? https://t.co/Eg35OBoyB4

