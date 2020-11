जम्मू-कश्मीर के जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव में कांग्रेस के नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर अशोक पंडित ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बॉलीवुड डायरेक्टर अशोक पंडित ने ट्वीट करते हुए लिखा है,’ कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में डीडीसी चुनाव लड़ने के लिए गुपकर गैंग से हाथ मिला लिया है।

उन्होंने मुलायम सिंह और अखिलेश (समाजवादी) का नाश कर दिया। उन्होंने लालू और तेजस्वी का नाश कर दिया। अब वह फारूक और उमर की एनसी (नेशनल कांफ्रेंस) और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी का नाश कर देंगे। ऑल द बेस्ट राहुल जी। सही जा रहे हो।’ अशोक पंडित के इस ट्वीट पर यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अविनाश सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा है,’चिल्ला चिल्ला कर सबको स्कीम मत बताइए।’

धीरज सिंह नाम के यूजर ने बिहार चुनाव पर तंज कसते हुए कहा है,’ जितनी पूड़ी और मिठाई बनी थी एग्जिट पोल के बाद लग रहा वो सब पूड़ी भैंस खाएगी क्योंकि चारा तो कोई और खा गया था।’ उदयन कुमार नाम के यूजर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है,’ उन्हें स्वच्छ भारत अभियान पुरस्कार दिया जाना चाहिए। वो वंशवाद के भ्रष्ट तंत्र को सत्ता से दूर रखने में भी मदद कर रहे हैं।’ वैभव नाम के यूजर ने लिखा है,’फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ने तो खुद को स्वयं नष्ट कर लिया। कांग्रेस तो अब सिर्फ अपना असली चेहरा दिखा रही है।’

Congress joins the #GupkarGang to contest DDC polls in J&K.

They destroyed Mulayam & Akhilesh (Samajwadi)

They destroyed #Lalu & #TejaswiYadav

Now they will destroy #Farookh & #Omar (NC) & #MehboobaMufti . (PDP)

All the best Rahul ji.

Sahi jaa rahe ho.

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) November 11, 2020