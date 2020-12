कृषि बिलों के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित ने एक बार फिर से आंदोलन पर निशाना साधा है। अशोक पंडित सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहते हैं और हर समसामयिक विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हैं।

अब अशोक पंडित ने लंदन की एक वीडियो शेयर करते हुए आंदोलन पर निशाना साधा है। अशोक पंडित ने ट्वीट करते हुए लिखा है,’लंदन की यह वीडियो सिद्ध करती है कि इस आंदोलन का किसानों से कुछ लेना-देना नहीं है बल्कि यह देश के विरुद्ध एक युद्ध है जिसे राहुल गांधी, लुटियंस मीडिया, अवार्ड वापसी गैंग और अर्बन नक्सलियों का समर्थन प्राप्त है। देश इन शत्रुओं से लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है।’ अशोक पंडित ने जो वीडियो शेयर की है उसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं।

अशोक पंडित के इस ट्वीट पर यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। सुमित जांगिड़ नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है,’ सीएए एक्ट के अंतर्गत 1400 से ज्यादा सिखों को अफगानिस्तान से रेस्क्यू किया गया है। परंतु आप दुर्भाग्य देखिए कुछ सिख सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। सतीश नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है,’आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के हत्यारों और छतीसगढ़ में 112 सीआरपीएफ जवानों के हत्यारों की रिहाई की मांग।किसान आंदोलन के नाम पर हत्यारों, आतंकवादियों और बलात्कारियों को जेल से रिहा करने के लिए प्रदर्शन।’

