Ashoke Pandit: फिल्ममेकर अशोक पंडित ने एक ट्वीट कर खुलासा किया कि कांग्रेस की सरकार के वक्त रणबीर कपूर की फिल्म रॉकस्टार जब आई थी तब फिल्म के एक गाने से ‘सेव तिब्बत’ के एक बैनर को ब्लर करा दिया गया था। अशोक पंडित ने बताया कि सीबीएफसी ने ये काम किया था। अशोक पंडित ने अपने अपने पोस्ट में लिखा- ‘क्या आप जानना चाहते हैं कि चीन ने भारत के कम्युनिस्टों को कैसे बेचा है? 2011 में, सीबीएफसी प्रमुख ने फिल्म #Rockstar को तब तक के लिए रोक दिया था, जब तक कि साड्डा हक़ गीत में #SaveTibet बैनर धुंधला नहीं किया गया था। यह भारतीयों के लिए अपमानजनक नहीं है, लेकिन चीन के लिए यह एक दर्दनाक तंत्रिका है!’

इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन आने लगे। एक यूजर ने कह- ‘हमम तभी पीएम मोदी चाइना का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। एक यूजर ने कहा- बनना है तो देशभक्त बनो अंधभक्त नहीं। जाकर सरकार से कहो न कि सीबीएफसी वालों को घसीटो।’

कमेंट्स देख कर अशोक पंडित ने फिर एक ट्वीट किया और कहा- ‘I & B मंत्रालय ने इस तथ्य के बावजूद कारण नहीं पूछा कि ऐसा क्यों.. यह एक संवेदनशील द्विपक्षीय मुद्दा था। कांग्रेस शासन के दौरान भारतीयों पर चीनियों ने कितना कठोर शासन किया।’

इस पर यूजर्स ने भी कमेंट किया और कहा- ‘Saada Haq गाने में फ्री तिब्बत फ्लैग को ब्लर ईरा भास्कर ने कराया था। जो कि सीबीएफसी की मेंबर थीं। उन्होंने ऐसा सोचा था कि हो सकता है कि इससे चाइनीज गवर्नमेंट के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। ईरा भास्कर स्वरा भास्कर की मां हैं।’

Do you want to know how sold out are the China paid Communists of India?

In 2011, CBFC chief stalled the film #Rockstar till the time #SaveTibet banner in the song Sada Haq wasn't blurred. It isn't an offensive slur for Indians but for China it is a painful nerve .

