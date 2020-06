नारीवादी समूह ‘पिंजरा तोड़’ की संस्थापक देवांगना कलीता को दिल्ली पुलिस ने 10 दिनों के भीतर तीसरी बार गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी को लेकर ‘द वायर’ की पत्रकार आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने एक ट्वीट किया जिसपर बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित ने पलटवार किया है। देवांगना कलीता की गिरफ्तारी की खबर को लेकर आरफा खानम ने ट्वीट किया, ‘जेएनयू में एमफिल की छात्रा देवांगना कलीता को 10 दिनों में तीसरी बार गिरफ्तार किया गया है। इस बार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है।’

पत्रकार ने आगे लिखा, वह 3 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दी गई हैं। आरफा ने इस बात पर जोर दिया है कि Anti-CAA पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट को 10 दिन में तीसरी बार गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरफा के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए फिल्ममेकर अशोक पंडित ने लिखा, वे इसी जगह रहने के लायक हैं। जेएनयू में होने के नाते और एमफिल करना पुलिस को उनके आतंकी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार करने से वंचित नहीं कर सकता। दिल्ली पुलिस को अधिक शक्ति। इस ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स भी खूब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, स्टूडेंट नहीं दंगाई…। स्टूडेंट की आड़ लेकर देश में दंगा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नक्सलियों का रोना आम लोगों को सुकून देने वाला है। एक ने लिखा, आप उन्हें एक्टिविस्ट बुलाएं हम उन्हें एंटी नेशनल ही कहेंगे। इसके साथ ही एक ने लिखा, अभी सिर्फ गिरफ्तार ही किया जा रहा है। तिहाड़ में ले जा कर तोड़ा जाएगा तब तो अक्ल ठिकाने आएगी।

उधर, प्रशांत भूषण ने भी देवांगना कलीता की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस पर भड़ास निकाली है। उन्होंने लिखा, ‘दल्ला पुलिस! दिल की पुलिस?’ वहीं प्रशांत भूषण के इस ट्वीट पर दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी ट्वीट किया और लिखा, दल्ला प्रशांत भूषण! पीआईएल का दलाल।’

That’s the place they deserve to be in. Being in JNU & doing her M.Phil dosent take away the right of police to arrest her for terror activities.

More power to @CPDelhi @DELHIPO47934114 https://t.co/5aqhZyTGpu

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) June 1, 2020