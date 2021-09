रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुजरात की राजनीति में फेरबदल को लेकर बीजेपी पर तंज कसा था। इसको लेकर अशोक पंडित ने भी अपनी पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर पलटवार करना शुरू कर दिया।

फिल्ममेकर अशोक पंडित सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के एक पोस्ट पर जवाब दिया। इस पोस्ट पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुजरात की राजनीति में फेरबदल को लेकर बीजेपी पर तंज कसा था। इसको लेकर अशोक पंडित ने भी अपनी पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर पलटवार करना शुरू कर दिया।

रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपनी पोस्ट में लिखा था- ‘आज दो बातें सामने आई हैं, ‘सभी भाजपा शासित राज्यों में गहरी पैठ है, चाहे वह #गुजरात, राज.., यूपी, एमपी, असम या हरियाणा हो। दूसरी-भक्त मीडिया भाजपा में भाईचारे की लड़ाई से बेखबर है, क्योंकि उनका एकमात्र जनादेश विपक्षी शासित राज्यों पर ध्यान केंद्रित करना है।’ सुरजेवाला की इस पोस्ट पर अशोक पंडित भड़कते हुए नजर आए और बोले- ‘पंजाब संभाल लो सुरजेवाला जी! BJP की चिंता छोड़ दो!’

सुरजेवाला ने एक पोस्ट और करते हुए उन 9 राज्यों का हवाला भी दिया जिन राज्यों में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेताओं के बीच झगड़ा चल रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘BJP- भयानक झगड़ा पार्टी.. 1. UP-योगी VS मोदी 2.राजस्थान-वसुंधरा VS मोदी 3.कर्नाटक-येदियुरप्पा VS मोदी 4.MP-शिवराज VS नरोत्तम-कैलाश 5.उत्तराखंड- तीरथ त्रिवेंद्र,धामी VS दिल्ली 6.गोवा-प्रमोद सावंत VS विश्वजीत राणे 7-हरियाणा-खट्टर VS विज 8.HP-जयराम VS अनुराग 9.गुजरात-रूपानी VS मोदी-शाह।’

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से भी दो ट्वीट सामने आए जिसमें तंज भरे अंदाज में बीजेपी के लिए कहा गया- ‘पूरे देश में 14000 लोगों की पसंद भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये नरेंद्र मोदी की तरफ़ से गुजरात की जनता के मुंह पर करारा तमाचा है।’ दूसरी पोस्ट में कहा गया- ‘मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बदलो।’ ऐसे में अशोक पंडित ने भी जवाब देते हुए कहा- ‘लोकसभा में सिर्फ़ 40 सीटों वाली पार्टी 300 से अधिक सीटों से जीतने वाली पार्टी बीजेपी को भाषण दे रही है !’ तो वहीं प्रधानमंत्री बदलने की सलाह पर अशोक पंडित ने सवाल पूछा बोले- ‘हलवा है क्या?’

बता दें, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। गांधीनगर स्थित पार्टी कार्यालय कमलम में रविवार को आयोजित विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया।