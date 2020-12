भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें योगराज सिंह किसान आंदोलन में महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं और भिंडरावाले पैदा करने की बात कर रहे हैं। इस बयान के बाद से युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह पर कार्रवाई की मांग की जा रही है।

अब बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित ने योगराज सिंह पर निशाना साधा है। अशोक पंडित ने ट्वीट करते हुए लिखा है,’वो अपनी पत्नी और बेटे युवराज सिंह को गालियां देता है। अब वही उसने हिंदुओं के लिए किया है। वह एक उपजीवी है जो समाज के लिए खतरा है। उसे सलाखों के पीछे डाला जाए। योगराज सिंह को गिरफ्तार करो।’

अशोक पंडित के इस ट्वीट पर यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। गिरीश नाम के एक यूजर ने लिखा है,’कुछ साल पहले योगराज सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था जो औरतों की इज्जत नहीं करे वह मर्द नहीं।’ एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा है,’दोषी तो युवराज सिंह भी है। मैं चाहता हूं युवराज सिंह अपने पिता के कृत्यों के लिए माफी मांगे।’

He abuses his wife and son @YUVSTRONG12 .

Now he does the same to #Hindus.

He is a parasite & threat to the society and hence should be behind bars #ArrestYograjSingh

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) December 4, 2020