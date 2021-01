देश की किसान नए कृषि बिलों के विरोध में 25 नवंबर से सड़कों पर हैं। किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आने वाले कई बॉर्डर पर मोर्चा जमाया हुआ है। सरकार और किसानों के बीज कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। इस बीच बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित ने किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव पर निशाना साधा है।

अशोक पंडित ने ट्वीट करते हुए लिखा है,’देश में अशांति फैलाने के लिए योगेंद्र यादव को गिरफ्तार किया जाए। एक असफल राजनेता जिसकी चुनाव में जमानत जब्त हो गई, देश की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ मंजूर नहीं है। अशोक पंडित के इस ट्वीट पर यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं।

सुधाकर मिश्रा नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है,’सिर्फ योगेंद्र यादव ही नहीं, दर्शन पाल, टिकैत और युद्धवीर को भी गलत बयानबाजी और लोग किसानों को उकसाने के लिए कस्टडी में लिया जाए।’ एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा है,’आज वो बिल्कुल वही काम कर रहा है जो सीएए विरोधी हिंसा के दौरान स्वरा भास्कर कर रही थी। केंद्र सरकार को इस प्रकार के लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए।’

…@_YogendraYadav should be arrested for creating unrest in the country .

A failed politician who has lost deposit in elections , a total sell out to the enemy countries should not be allowed to play with the internal security of the country.

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) January 10, 2021