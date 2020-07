Congress, Anubhav Sinha: फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ पोस्ट किया। अनुभव ने अपने पोस्ट में लिखा- ‘इन्हें देख कर ऐसा लगता है मानों ये जानते हों कि कांग्रेस पार्टी को बढ़िया तरीके से कैसे चलाना है। उनमें से अधिकांश के पास कुछ भी बेहतर चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है।’

अनुभव सिन्हा के इस ट्वीट को देख कर कई यूजर्स भड़कते हुए नजर आए। ऐसे में एक ने कहा- ऐसा लग रहा है जैसे कि राजस्थान में जो हालत कांग्रेस की इस वक्त है, उसे देख कर तुम्हारे दिल को काफी चोट पहुंची है। तो कोई बोला- ‘सर राहुल गांधी तो स्कूल में डिबेट में एक बच्चे से हार जाएं। शायद लोग सही हैं कि उनसे अच्छी तो कांग्रेस वे चला लेंगे।’ एक यूजर ने कहा- ‘भाई तुम क्यों सवाल खड़ा कर रहे हो?’

एक यूजर ने लिखा- ‘कुछ लोगों को देख कर लग रहा है कि कांग्रेसियों के तलवे कैसे चाटने हैं वह कांग्रेसी मेंबर्स से ज्यादा बेहतर जानते हैं’। तो किसी ने कहा- ‘तुम बहतर जानते हो ये काम।’ एक यूजर कहता- ‘वह लोग भी कांग्रेस चला सकते हैं जो औऱ कामों में भी फेल हो गए हों।’

Everyone seems to know how to run the Congress party better. Most of those have no credentials of running anything better.

