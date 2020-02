Filmfare Awards 2020, Nominations Full List: 65वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2020 की नॉमिनेशन लिस्ट जारी कर दी गई है। इस बार असम में होने जा रहे फिल्मफेयर में बॉलीवुड के तमाम सितारे यहां शिरकत करते नजर आएंगे। रविवार को मुंबई में इसको लेकर इवेंट रखा गया जिसमें कई सितारे शामिल हुए इस बीच नॉमिनेशन लिस्ट से पर्दा उठाया गया। फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में 19 पॉपुलर कैटगरी बनाई गई हैं।

कौन कौन इन कैटगरीज में अवॉर्ड के लिए नॉमिनेटेड हैं इस बारे में लिस्ट जारी की गई है। इसके बाद 15 फरवरी 2020 को पता चलेगा कि किसकी झोली में अवॉर्ड आकर गिरेगा। फिलहाल देखें किस कैटेगरी में आपके फेवरेट स्टार्स हुए है नॉमिनेट:-

बेस्ट ओरिजनल स्टोरी (Best Original Story)

आर्टिरल 15 (Article 15)- अनुभव सिन्हा, गौरव सोलंकी

छिछोरे (Chhichhore )- नितेश तिवारी, पीयूष गुप्ता और निखिल मल्होत्रा

गली बॉय (Gully Boy)- जोया अख्तर, रीमा कटगी

मर्द को दर्द नहीं होता (Mard Ko Dard Nahi Hota)- वसन बाला

मिशन मंगल (Mission Mangal)- जगन शक्ति

सोन चिड़िया (Sonchiriya )- अभिषेक चौबे और सुदीप शर्मा

बेस्ट स्क्रीन प्ले Best Screenplay

आर्टिकल 15 (Article 15) – अनुभव सिन्हा, गौरव सोलंकी

गली बॉय (Gully Boy) -रीमा कटगी, और जोया अख्तर

मिशन मंगल (Mission Mangal) – आर बाल्की, जगन शक्ति, निधी सिंह, धर्मा, संकेत

सांड की आंख (Saand Ki Aankh) – बलविंदर सिंह जंजुआ

सेक्शन 375 (Section 375) – मनीष गुप्ता, अजय बहल

सोन चिड़या (Sonchiriya) – सुदीप शर्मा

बेस्ट डायलॉग्स ( Best Dialogue)

आर्टिकल 15 (Article 15) – अनुभव सिन्हा, गौरव सोलंकी

बाला (Bala) – नीरन भट्ट

छिछोरे (Chhichhore) – नितेश तिवारी, पीयूष गुप्ता, और निखिल महरोत्रा

गली बॉय (Gully Boy) -विज मयूर

सोनचिड़िया (Sonchiriya) – सुदीप शर्मा

सुपर 30 (Super 30)- संजीव दत्ता

बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर (Best Debut Director)

आदित्य धार, उरी-द सर्जिकल स्ट्राइक

जगन शक्ति, मिशन मंगल

राज शांडिल्या, ड्रीम गर्ल

राज मेहरा, गुड न्यूज

गोपी पुत्रण, मर्दानी 2

तुषार हीरानंदानी, सांड की आंख

बेस्ट डेब्यू (Best Debut) (Female)

अनन्या पांडे (Ananya Pandey), स्टूडेट ऑफ द इयर (Student of the Year 2)

प्रनीतन बहल (Pranutan Bahl), नोटबुक (Notebook)

तारा सुतारिया (Tara Sutaria), स्टूडेंट ऑफ द इयर (Student of the Year 2)

साई मांझरेकर (Saiee Manjrekar), दबंग 3 (Dabangg 3)

सर्मिनसेहगल (Sharmin Sehgal), मलाल (Malaal)

शिवालिका ओबेरॉय (Shivaleeka Oberoi), ये साली आशिकी (Yeh Saali Aashiqui)

बेस्ट डेब्यू (Best Debut) (Male)

अभिमन्यू दसानी (Abhimanyu Dassani), मर्द को दर्द नहीं होता (Mard Ko Dard Nahi Hota)

मीजान जैफरी (Meezaan Jaffrey), मलाल (Malaal)

सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi), गली बॉय (Gully Boy)

वरुण पुरी (Vardhan Puri), ये साली आशिकी (Yeh Saali Aashiqui)

विशाल जेठवा (Vishal Jethwa), मर्दानी 2 (Mardaani 2)

जहीर (Zaheer Iqbal), नोटबुक (Notebook)

बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल (Female)

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) – गली बॉय (Gully Boy)

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) – जजमेंटल है क्या (Judgementall Hai Kya)

करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) – गुड न्यूज (Good Newwz)

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) – द स्काई इज पिंक (The Sky Is Pink)

रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) – मर्दानी 2 (Mardaani 2)

विद्या बालन (Vidya Balan) – मिशन मंगल (Mission Mangal)

बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल (Male)

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) – केसरी (Kesari)

आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) -बाला (Bala)

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) – सुपर 30 (Super 30)

शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) – कबीर सिंह (Kabir Singh)

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) – गली बॉय (Gully Boy)

विक्की कौशल (Vicky Kaushal) – उरी (Uri)

