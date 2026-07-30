दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर चर्चा में आई ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) कहानी अब बड़े पर्दे पर नजर आएगी। इस आंदोलन पर फीचर फिल्म बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। फिल्म का टाइटल ‘The Accidental Cockroach Party’ फाइनल कर दिया गया है और इसे आधिकारिक तौर पर रजिस्टर भी करा लिया गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म का निर्माण करीब 20 करोड़ रुपये के बजट में किया जाएगा। फिल्म की घोषणा जयपुर के गोविंद देव ‘ब्रह्म’ ने की है। उनका कहना है कि लंबे रिसर्च और स्क्रिप्ट पर काम करने के बाद अब इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है।

आंदोलन की अनकही कहानी दिखाने का दावा

मेकर्स का दावा है कि फिल्म सिर्फ आंदोलन की घटनाओं को ही नहीं, बल्कि इसके पीछे की रणनीति, राजनीतिक घटनाक्रम और कई ऐसे पहलुओं को भी पर्दे पर लाएगी, जो अब तक सार्वजनिक नहीं हो सके हैं। इसे एक राजनीतिक ड्रामा के साथ-साथ पर्दे के पीछे की कहानी को सामने लाने वाली फिल्म के तौर पर तैयार किया जा रहा है।

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स्क्रिप्ट पर काम जारी, स्टार कास्ट पर जल्द फैसला

फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही शूटिंग लोकेशन और प्री-प्रोडक्शन पर भी काम चल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, निर्देशक, स्टार कास्ट और सह-निर्माताओं को लेकर मुंबई में बातचीत अंतिम चरण में है। हालांकि अभी तक किसी अभिनेता या निर्देशक के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

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2027 में हो सकती है रिलीज

अगर सभी तैयारियां तय समय पर पूरी होती हैं, तो ‘The Accidental Cockroach Party’ को साल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना है। फिल्म की आधिकारिक स्टार कास्ट और शूटिंग शेड्यूल का ऐलान आने वाले समय में किया जा सकता है।