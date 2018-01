‘स्टूडेंड ऑफ द ईयर-2’ के पोस्टर में टाइगर श्रॉप का दिखा नया ‘अवतार’, इस तारीख को रिलीज होगी फिल्म

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉप अपनी अपकमिंग फिल्म ‘स्टूडेंड ऑफ द ईयर-2’ को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म स्टूडेंड ऑफ द ईयर की सफलता के बाद फिल्म के निर्माताओं फिल्म के सीक्वेल बनाने की घोषणा की थी। करण जौहर निर्देशित फिल्म में टाइगर श्रॉप लीड अभिनेता के रोल में नजर आएंगे। फिल्म ‘स्टूडेंड ऑफ द ईयर-2’ का एक नया पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के नए पोस्टर रिलीज होने की जानकारी खुद निर्देशक करण जौहर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर दी। नए पोस्टर को रिलीज होते ही फिल्म जगत में टाइगर श्रॉप चर्चा में आ गए हैं। टाइगर श्रॉप फिलहाल धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली फिल्म ‘स्टूडेंड ऑफ द ईयर-2’ की शूटिंग में व्यस्त हैं।

करण ने फिल्म का नया पोस्टर रिलीज करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ”फिल्म स्टूडेंड ऑफ द ईयर-2 पूरे विश्वभर में 23 नवंबर 2018 को रिलीज होगी। फिल्म की दो लीड अभिनेत्रियों के नामों की घोषणा अगले महीने की जाएगी। फिल्म के डॉयरेक्टर पुलकित मल्होत्रा हैं।” टाइगर श्रॉप इन दिनों फिल्म बागी-2 की शूटिंग में भी कर रहे हैं।

SOTY 2 will release worldwide on the 23rd of NOVEMBER 2018! The two new leading ladies will be announced next month! The franchise forges ahead under the baton of director @punitdmalhotra …@foxstarhindi @apoorvamehta18 @iTIGERSHROFF pic.twitter.com/8gTuiZQANK

— Karan Johar (@karanjohar) January 24, 2018