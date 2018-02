बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘परी’ को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में फिल्म ‘परी’ का एक नया पोस्टर सामने आया था। अब फिल्म ‘परी’ के नए टीजर को भी रिलीज कर दिया है। फिल्म के टीजर के रिलीज होने की जानकारी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर दी है। अनुष्का फिल्म ‘परी’ के टीजर में बेहद डरावने रुप में नजर आ रही हैं। टीजर में अनुष्का शर्मा हवा में उड़ते हुए नजर आ रही हैं। वहीं दूसरे सीन में वह एक आदमी का गला दबाते हुए नजर आ रही हैं। टीजर में अनुष्का शर्मा के दो रुप दिखाए गए हैं, जिनमें से एक बेहद डरावना है। फिल्म ‘परी’का टाइटल है ‘नॉट का फेरीटेल’। फिल्म के टीजर को देखकर कह सकते हैं कि फिल्म अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है। फिल्म ‘परी’ के टीजर रिलीज होने की जानकारी देते हुए अनुष्का ने ट्विटर पर लिखा, ”यह समय अपने डर का सामना करने का है। ‘परी’ टीजर आउट, आज दोपहर 12 बजे।”

It’s time to face your fears. #PariTeaser out today at 12 PM. @paramspeak @OfficialCSFilms @kriarj @poojafilms pic.twitter.com/7kTWJ5gSVu

फिल्म ‘परी’ के नया टीजर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। ‘परी’ के नए टीजर को क्लीन स्लेट फिल्म नाम के एक यू-ट्यूब चैनल ने शेयर किया है। टीजर को देखने के बाद लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर कर रहे हैं। अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म ‘परी’ 2 मार्च को रिलीज होने जा रही है।

एक दिन पहले ही फिल्म का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया था जिसमें अनुष्का शर्मा एक शख्स के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आ रही हैं। पोस्टर को काफी डरावना बनाया गया है। पोस्टर में अनुष्का शर्मा के हाथों से खून निकल रहा है और वह नाखून सामान्य से काफी बड़े नजर आ रहे हैं। फिल्म के इस नए पोस्टर को भी अनुष्का शर्मा ने अपने ऑफिशियल ट्विचर अकाउंट पर शेयर किया था। फिल्म के दो टीजर पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं।

Sooner or later, fate shows up at your doorstep…..

Until then keep your eyes wide open and watch out for #PariTeaserTomorrow@paramspeak @OfficialCSFilms @kriarj @poojafilms pic.twitter.com/6fG8ZrR9Ry

— Anushka Sharma (@AnushkaSharma) February 6, 2018