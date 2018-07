निर्देशक अनुभव सिन्हा की फिल्म ‘मुल्क’ रिलीज से पहले ही चर्चे में है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे मुस्लिम परिवार की है जिसपर देशद्रोह के आरोप लगने के बाद वो समाज में अपना सम्मान वापस पाने के लिए जद्दोजहद करता है। फिल्म के निर्देशक अनुभव सिन्हा पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया है कि वो फिल्म के प्रचार के लिए मुसलमानों की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं। दरअसल कुछ ही दिनों पहले जब एक पत्रकार ने निर्देशक से सवाल पूछा था कि मुसलमान क्यों आतंकवाद की राह पर बढ़ रहे हैं तो इसपर जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि ‘न्यूज पढ़ते हैं आप? कल ही आपके देश के दो मंत्रियों ने दंगा कराने वाले हिंदुओं का स्वागत किया है। सवाल का जवाब खत्म’। उन्होंने यह भी कहा था कि देश का कोई भी अच्छा नागरिक कभी भी सांप्रदायिक नहीं हो सकता है।

इस बेबाक जवाब के बाद सोशल साइट ट्विटर पर निर्देशक अनुभव सिन्हा को ट्रोल्स का शिकार भी होना पड़ा है। लेकिन अब अनुभव सिन्हा ने उन्हें ट्रोल करने वालों को एक खुला खत लिखा है। इस खुले खत के जरिए उन्होंने कहा है कि पिछले चार सालों से हर घंटे बिना नाम और चेहरे के घृणित पोस्ट किये जा रहे हैं। आपका परिवार किसी ने नहीं कह सकता कि आप क्या करते हैं? आपके माता-पिता को आप पर गर्व नहीं है। आपका कोई भविष्य नहीं है। आप एक पोल पर लगे अकेले लाउडस्पीकर की तरह हैं।

An open letter to all the trolls. Bring it on!!! pic.twitter.com/QSLMOBLmnz

— Anubhav Sinha (@anubhavsinha) July 15, 2018