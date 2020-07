फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो आए दिन अपने ट्विटर पर तमाम सामाजिक एवं राजनैतिक मु्द्दों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहते हैं। कई बार फिल्ममेकर अपने ट्वीट्स के बाद ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ जाते हैं। हाल ही में विवेक ने अपने ट्विटर पर लिखा, ‘किसी पार्टी या सरकार के लिए काम मत करो। देश के लिए हिन्दु सभ्यता के लिए काम करो। अगर आप अपने काम को गंभीरता से ध्यान लगा कर करेंगे, तो राजनैतिक पार्टियां और सरकार खुद आपके पास आएगी।’ विवेक के इस ट्वीट के बाद लोग उन्हें ट्रोल करने लगे।

Don’t work for any party or the government.

Work for the society.

Work for India.

Work for Hindu civilisation.

Work for spirituality.

If you are sincere and focussed, the parties and governments will come to you. #IndiaWing

