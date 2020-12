लोकसभा चुनाव 2019 में हार के बाद से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में अध्यक्ष का पद खाली है, हालांकि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अब फिर से राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित ने तंज कसा है।

अशोक पंडित ने ट्वीट करते हुए लिखा है,’गई भैंस पानी में ! राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को हार्दिक बधाई।’ अशोक पंडित के इस ट्वीट पर यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं।

संजय ठाकुर नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है,’जो लोग एक परिवार को छोड़कर अपना ‘राष्ट्रीय अध्यक्ष’ तक नहीं बदल सके ,वे लोग बोल रहे हैं वक्त है बदलाव का..! पता नहीं कब जागेंगे कुछ लोग,चापलूसी या गुलामी की भी हद होती है।’ पंकज शाह नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है,’वैसे वो बहुत दिन से छत पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि वो दोबारा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, वैसे बीजेपी के लिए अच्छा है।’ बृज मोहन नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है,’यह खबर सुनकर बूथ स्तर के कई कार्यकर्ताओं ने स्थानीय हलवाई को लड्डू ऑर्डर कर दिए हैं। अब ये न पूछें कार्यकर्ता किस पार्टी के हैं ?’

गयी भैंस पानी में ! @RahulGandhi to be once again the Congress Chief .@BJP4India Heartiest Congratulations.

