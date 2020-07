Ashoke Pandit: बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित अपने ट्वीट्स के जरिए आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मेंबर कार्ति चिदंबरम पर तंज कसा। अशोक ने अपने पोस्ट में लिखा-‘कार्ती चिदंबरम ने हिंट दिया है कि वह कांग्रेस के प्रेजिडेंट बनना चाहते हैं। भाई टेलेंट तो कूट-कूट के भरा है कांग्रेस प्रेजिडेंट बनने के लिए। चोरी करने में ये चिदंबरम परिवार किसी गांधी परिवार से कम नहीं है।’

दरअसल, कार्ति चिदंबरम ने एक ट्वीट किया था जिसके जवाब में अशोक ने उन्हें ट्वीट किया था। कार्ति ने पोस्ट किया था- ‘गूगल एक सक्सेसफुल कंपनी क्यों है? क्योंकि वह टैलेंट को मौका देते हैं। यहां से सीख लेनी चाहिए।’ इसको लेकर ढेरों रिएक्शन सामने आने लगे। एक यूजर ने कहा- ‘कांग्रेस प्रेजिडेंट बनने के प्रॉसेस बहुत एडवांस हैं। इनका नाम नहीं आएगा भले ही टैलेंट कूट कूट के भरा हो।’

एक ने कहा- ‘हां टैलेंटेड तो है बस कुछ मर्डर, डकैती और स्टॉकिंग के चार्जेज़ और लग जाएं तो भाजपा का अध्यक्ष भी बन सकते हैं।’ तो किसी ने कहा- ‘लेकिन वह ग्रेट ग्रैंड सन नहीं हैं ना। न ही वह नेहरू के रिश्तेदार और न ही गांधी सरनेम हैं उनका। हो सकता है वह टैलेंटेड हों लेकिन गांधी जैसी बात नहीं है ना।”

Is Karti Chidambaram hinting that he wants to be the President of Congress….. Bhai talent toh kut kut ke bhara hain to be Congress President…. Chori karne main yeh Chidambaram parivaar kisi Gandhi parivaar se kum nahi hain. https://t.co/yQmYswkWhI

