बॉलीवुड फिल्ममेकर हंसल मेहता सोशल मीडिया पर केआरके यानी कमाल राशिद खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में कमाल राशिद खान ने हंसल मेहता और एक्टर मनोज बाजपेयी को लेकर इंटरव्यू देने की बात कही थी जिसके बाद हंसल मेहता ने कमाल को चेतावनी दे डाली थी। अब फिल्ममेकर ने ट्विटर पर केआरके को अनफॉलो करने की मुहीम शुरू कर दी। इसी बाबत हंसल मेहना ने अमिताभ बच्चन से भी एक्टर को अनफॉलो करने की अपील की है।

अमिताभ बच्चन से केआरके को अनफॉलो करने को लेकर ट्विटर पर लिखा- मेरी अमिताभ बच्चन से अपील है कि वे कमाल राशिद खान को सोशल मीडिया पर अनफॉलो करें। इसके साथ ही हंसल मेहता ने केआरके के कुछ पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं जिनमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ट्रोल किया था।

हंसल मेहता ने change.org पर ऑनलाइन पेटीशन भी फाइल की है। इस पेटीशन में केआरके के डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर के खिलाफ बर्ताव का जिक्र किया गया है। पेटीशन में केआरके पर कई आरोप लगाए गए हैं। लिखा गया है कि केआरके फिल्मों के पेड रिव्यू देते हैं और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सेक्शन के खिलाफ गाली गलौज करते हैं।

वहीं अमिताभ बच्चन को केआरके को अनफॉलो करने की अपील को लेकर कहा गया है कि यह बहुत विचलित करता है कि अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर इसे फॉलो करते हैं। ऐसा करना केआरके की ‘समीक्षाओं’ और गालियों भरे ट्वीट्स के माध्यम से नफरत फैलाने में अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता है। केरआरके लोगों को ट्रोल कर, गाली देकर अपना बिजनेस चला रहे हैं।

उधर, शाहित और अलीगढ़ फिल्मों के लेखक अपूर्वा असरानी ने केआरके मामले में सेलेक्टिव ना बनने की बात कही है। अपूर्व ने लिखा है कि केआरके को सॉफ्ट टारगेट करने और अधिक शक्तिशाली ब्लाइंड आइटम के एक्सपर्ट पर चुप्पी सरासर पाखंड है। केआरके गिरा हुआ इंसान है लेकिन कम से कम उसमे अपनी राय के साथ अपने नाम के इस्तेमाल की हिम्मत है। राजीव मसांद के सुशांत सिंह के खिलाफ ब्लाइंड आइटम बहुत ही शातिर और कायर हैं। सेलेक्टिव मत बनिए।

It is hypocrisy to selectively call out journalists who hurt innocent talents with slander. I am very upset to read the blind items by Rajeev Masand in your tweet & I support you in

calling him out. But the effort to stop toxic people like KRK is genuine too. Let’s stand united. https://t.co/PGkdE2PL9A

— manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) July 6, 2020