फिल्ममेकर ने किया ट्वीट- झूठ पहले पैदा हुआ और फिर केजरीवाल ने…, आने लगे ऐसे कमेंट्स

फिल्ममेकर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) राजनीति से लेकर बॉलीवुड और समाज के अन्य मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। इस बीच फिल्ममेकर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। दरअसल कोरोना महामारी से लड़ने के लिए दिल्ली के छतरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास केंद्र में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का निर्माण किया गया है। ट्विटर पर इस बात को लेकर हैश टैग #BuiltByAAP के साथ ट्वीट किए जा रहे हैं। इसी बाबत अशोक पंडित ने कई ट्वीट किए।

फिल्ममेकर ने हैशटैग #BuiltByAAP के साथ अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, पहले झूठ ने जन्म लिया उसके बाद अरविंद केजरीवाल द्वारा फॉलो किया गया। अशोक पंडित के इस ट्वीट पर यूजर्स काफी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब आप नेता आतिशी ने सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

आतिशी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, ‘सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि क्या है – वैश्विक महामारी के समय भारत की सबसे बड़ी चिकित्सा सुविधा! यह वह भारत है जिस पर सरदार पटेल को गर्व होगा। वो नहीं, जहां अरबों रुपये प्रतिमाओं पर बर्बाद होते हैं।’

आतिशी के इस ट्वीट पर अशोक पंडित ने पलटवार करते हुए लिखा, आप लोग मानसिक तौर पर बीमार हो! जब आप से कुछ नहीं हो पाया तो भीख का कटोरा लेकर अमित शाह जी के पास गए। अब जब केन्द्र सरकार ने पूरा अपने कंट्रोल में लेकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया तो उनको गरियाने लगे। पीठ में छुरा भोंकना तो आपका चरित्र है।’

Lies was born first & then was followed by @ArvindKejriwal . #BuiltByAAP

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) June 28, 2020