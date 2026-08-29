31 जुलाई को ‘हनुमान अंश’ नाम की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज के शुरुआती दो हफ्तों में फिल्म ने करीब 1.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया। फिल्म का हाल ऐसा था कि पूरे देश में सिर्फ फिल्म के 25 शोज ही रह गए थे, लेकिन अचानक फिल्म की कमाई में शानदार उछाल देखा गया। ये फिल्म नैनीताल के मशहूर बाबा नीम करौली बाबा की जीवन पर आधारित है।

तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और फिल्म ने 10.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया। सोशल मीडिया पर भी कई लोग फिल्म की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को सोशल मीडिया पर वर्ड ऑफ माउथ का जमकर सपोर्ट मिला।

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फिल्म हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कमाल बात ये है कि फिल्म हनुमान अंश सिर्फ 1.8 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और शुरू के दो हफ्तों फिल्म के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। अब फिल्म ने अपने बजट के हिसाब से 500 प्रतिशत से ज्यादा का मुनाफा कमा लिया है।

सैकनिल्क के मुताबिक, हनुमान अंश फिल्म की ओपनिंग 10 लाख रुपये से हुई थी, पहले हफ्ते फिल्म ने 1.08 करोड़ रुपये की कमाई की और तीसरे हफ्ते के शुक्रवार की बात करें तो फिल्म ने 197.6 % की बढ़त के साथ 6.50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

25 शोज से बढ़कर फिल्म अब 2829 शोज के साथ सिनेमाघरों में शोकेस हो रही है। अब तक फिल्म ने भारत में 21.33 करोड़ रुपये की ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है और 18.13 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन हो चुका है।

सोशल मीडिया ने निभाया बड़ा रोल

फिल्म की कमाई में अचानक उछाल की एक वजह सोशल मीडिया भी है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर एक पॉजीटिव फीडबैक देखने को मिला जिसके बाद वर्ड ऑफ माउथ के जरिए फिल्म ने दर्शकों तक अपनी पहुंच बनाई और दर्शकों को सिनेमाघर में आने के लिए मजबूर कर दिया। जिसका नतीजा कलेक्शन पर साफ देखने मिला।

फिल्म का एक गाना काफी फेमस हुआ जिसका नाम है- मैंने तेरे ही भरोसे। इस गाने ने सोशल मीडिया पर काफी लोगों को कनेक्ट किया। ये गाना सुनील लोधी ने गाया जो नेत्रहीन हैं।

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हनुमान अंश के निर्देशक का बयान

फिल्म के निर्दशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी ने आज तक से बातचीत के दौरान बताया था कि शूटिंग पूरी होने के बाद, हमारे एक प्रोड्यूसर प्रेमानंद महाराज के पास गए थे और उन्होंने फिल्म रिलीज करने से पहले उनकी सलाह मांगी थी। उन्होंने कहा था कि याद रखें कि फिल्म का मुख्य किरदार शाकाहारी होना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान अगर किसी तरह की कोई परेशानी आती थी तो वह हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और उस समस्या का समाधान निकल जाता था।

पाइरेटेड वर्जन ना देखने की विनती

हाल ही में फिल्म के मुख्य कलाकार शोभिनव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर सभी से विनती की थी कि वह फिल्म का पाइरेटेड वर्जन ना देखें, इससे उनकी फिल्म पर असर पड़ रहा है। फिल्म हनुमान अंश में नीम करौली बाबा का किरदार एक्टर शोभिनव सत्या ने निभाया है। उनके साथ फिल्म में चंदन आनंद, विहान शेडगे, पुर्णिमा तिवारी, हन्नी बख्शी जैसे शानदार कलाकार मौजूद है।