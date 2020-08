अभिनेता संजय दत्त (61) को शनिवार शाम को मुंबई के लीलावती अस्पताल में कोविड-19 परीक्षण किया गया, लेकिन उनमें संक्रमण सामने नहीं आया। उनकी बहन और पूर्व सांसद प्रिया दत्त ने शनिवार रात ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “उन्हें नियमित चेक-अप के लिए शाम साढ़े चार-पांच के बीच लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया क्योंकि उन्हें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। उन्होंने (अस्पताल वालों ने) कोविड-19 जांच की और परिणाम में संक्रमण सामने नहीं आया।” उन्होंने कहा कि संजय दत्त सोमवार को अस्पताल से घर जा सकते हैं।

अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा, “कोविड-19 के लिए उनके एंटीजन परीक्षण में संक्रमण नहीं होने की पुष्टि हुई। वह बिल्कुल ठीक हैं और सांस में थोड़ी तकलीफ का उपचार किया जा रहा है।” संजय दत्त दिवंगत अदाकारों सुनील दत्त और नर्गिस के सबसे बड़े बेटे हैं। उनकी दो बहनें- प्रिया दत्त और नम्रता दत्त हैं। संजय दत्त की फिल्में ‘सड़क 2’ और ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया’ डिजली प्लस हॉटस्टार पर आने वाली हैं।

Just wanted to assure everyone that I’m doing well. I’m currently under medical observation & my COVID-19 report is negative. With the help & care of the doctors, nurses & staff at Lilavati hospital, I should be home in a day or two: Actor Sanjay Dutt https://t.co/4dEU6maDQV pic.twitter.com/htIP8S5HHb

