कैंसर से जूझ रहीं वरिष्ठ अभिनेत्री नफीसा अली सोढ़ी ने हाल ही में रोहतांग पास के करीब 11,000 फीट की ऊंचाई तक ट्रेकिंग की। पेरिटोनियल और ओवेरियन कैंसर के दोबारा लौटने के बावजूद उन्होंने इस रोमांचक सफर को पूरा किया और कहा कि सर्जरी तथा कई कीमोथेरेपी सेशन के बाद इस अनुभव ने उन्हें फिर से नया महसूस कराया।

नफीसा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ट्रेकिंग की कुछ झलकियां शेयर करते हुए बताया कि इस दौरान उनके परिवार और दोस्तों ने उनका पूरा साथ दिया। उन्होंने लिखा कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर दोस्तों और परिवार के साथ पिकनिक के लिए ट्रेकिंग करना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा। वीडियो में उनके दामाद और पोते को कठिन रास्तों पर उनकी मदद करते देखा जा सकता है। अभिनेत्री ने कहा कि इस सफर ने उन्हें नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर दिया।

वीडियो में नफीसा पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लेते हुए नजर आ रही हैं, जबकि उनके साथ के लोग हर कदम पर उनका सहारा बनते दिखाई देते हैं। इस दिन की कई तस्वीरों में परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए यादगार पल भी कैद हैं।

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एक अन्य पोस्ट में उन्होंने बताया कि अटल टनल पार करने के बाद वे सिस्सू नामक स्थान पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर पिकनिक लंच के लिए रुके। उनके अनुसार, यह अनुभव बेहद शानदार और अविस्मरणीय था।

बाद में शेयर किए गए एक वीडियो में नफीसा पथरीले रास्ते पर अपने दामाद आदिल और पोते आमैर की मदद से आगे बढ़ती दिखाई दीं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि दोनों ने उन्हें चट्टानों के ऊपर चढ़ने में मदद की और आखिरकार वे कार तक पहुंच गईं। नफीसा ने इस पूरे अनुभव को बेहद मजेदार बताया।

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कैंसर से लड़ाई पर क्या बोलीं नफीसा?

नफीसा अली को नवंबर 2018 में स्टेज-3 पेरिटोनियल और ओवेरियन कैंसर का पता चला था। इलाज के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ और बीमारी नियंत्रण में आ गई थी, लेकिन पिछले साल कैंसर दोबारा लौट आया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…