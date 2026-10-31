महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने शुक्रवार को बताया कि विमल पान मसाला के विज्ञापनों के जरिए राज्य के नियमों का कथित उल्लंघन करने के मामले में अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के खिलाफ कार्यवाही से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि एफडीए ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अभिनेताओं को नियमों का उल्लंघन करते पाया है। उन्होंने आगे बताया कि मामले को अगले सप्ताह निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

न्यायनिर्णयन एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है, जिसके तहत नियामक अधिकारी साक्ष्यों की जांच करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि लागू कानूनों का उल्लंघन हुआ है या नहीं। इसके माध्यम से लंबी अदालती कार्यवाही के बिना गैर-आपराधिक अपराधों के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। मुंढे ने पत्रकारों को बताया कि अभिनेता अजय देवगन ने इस मामले में बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है। मुंढे ने पत्रकारों से कहा कि देवगन ने इस मामले में बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है।

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कार्यवाही पूरी-मुंढे

मुंढे ने आगे कहा कि देवगन के उच्च न्यायालय का रुख करने के बावजूद विभाग संयुक्त आयुक्त के समक्ष अपनी कार्यवाही जारी रखेगा। मुंढे ने बताया, “तीनों अभिनेताओं ने जवाब देने के लिए समय मांगा था। सहायक आयुक्त ने जांच पूरी कर ली है और पाया है कि विमल पान मसाला के विज्ञापन के मामले में अभिनेताओं ने राज्य के नियमों का उल्लंघन किया है। अब मामले से जुड़ी कार्यवाही पूरी हो चुकी है।

अगले सप्ताह तक इसे निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकारी संयुक्त आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।” एफडीए ने इससे पहले विमल इलायची के विज्ञापनों को लेकर तीनों अभिनेताओं को नोटिस जारी किए थे। विभाग ने आरोप लगाया था कि ये विज्ञापन प्रतिबंधित पान मसाला उत्पादों के अप्रत्यक्ष प्रचार (सरोगेट विज्ञापन) के समान हैं। एफडीए का कहना था कि इस ब्रांड का संबंध गुटखा और पान मसाला की बिक्री से है। महाराष्ट्र में इन दोनों उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है।

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