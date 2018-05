‘ऐड ब्रेक’ के लिए फिर साथ आए फवाद खान और माहिरा खान, देखें ‘बिहाइंड द सीन’ शॉट्स!

पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान को आखिरी बार बॉलीवुड की रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा स्टारर ‘ऐ दिल है मुश्किल’ में देखा गया था। वहीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस को शाहरुख खान स्टारर फिल्म ‘रईस’ में आखिरी बार देखा गया। अब दोनों पॉपुलर पाकिस्तानी एक्टर जल्द ही साथ में नजर आने वाले हैं। जी हां, एक कमर्शियल ऐड ब्रेक के लिए शूटिंग कर रहे हैं। इसके चलते जल्द ही फवाद और माहिरा दोनों लंबे समय के बाद साथ एक्ट करते दिखेंगे।

बता दें, कई बार फवाद और माहिरा साथ में शोज और फिल्में कर चुके हैं। ये कपल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का मशहूर जोड़ा है और दर्शकों द्वारा खासा पसंद किया जाता है। फावाद और माहिरा के बीच की अच्छी कैमेस्ट्री के चलते पब्लिक इन्हें साथ देखना पसंद करती है। इसके चलते इस कपल की काफी डिमांड है। इसके तहत जल्द ही माहिरा और फवाद एक ऐड में नजर आएंगे। फिलहाल इस प्रोजेक्ट से जुड़ी पूरी जनकारी सामने नहीं आई है।

यह ऐड इस्लामाबाद में रियाल्टार फर्म के लिए किया जा रहा है। वहीं शूटिंग पोलैंड में की जा रही है। इस बीच दोनों स्टार्स के फैन्स के बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आईं। यह तस्वीरें सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम स्टोरीज में खुद फवाद और माहिरा ने शेयर किए थे।

इस कमर्शियल में दोनों एक्टर्स काफी एलिगेंट अवतार में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही फवाद और माहिरा दोनों ने कई सारे वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। बता दें, बॉलीवुड में एंट्री होने के बाद से ही माहिरा आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच गई हैं। माहिरा को हाल ही में पाकिस्तान की पहली ऐसी महिला बनाया गया है जो लॉरियाल पैरेस की ब्रांड अंबेसडर बनी हैं। बता दें, माहिरा और फवाद पाकिस्तानी सीरियल ‘हमसफर’ में नजर आ चुके हैं। इस कपल को इसी सीरियल के माध्यम से पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी।

