भारतीय सिनेमा के रिबेल स्टार प्रभास की मच अवेटेड फिल्म ‘फौजी’ का टीजर रिलीज हो गया है। मेकर्स ने प्रभास के जन्मदिन के मौके पर फैंस के साथ ‘फौजी’ की पहली झलक दिखाई। साथ ही फिल्म की रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है।

टीजर में साफ है कि फिल्म की कहानी भारत की आजादी की जंग से जुड़ी पृष्ठभूमि पर आधारित होगी। ‘फौजी’ अगले साल मार्च के महीने में रिलीज होगी। जन्मदिन के मौके पर प्रभास ने अपने फैंस को शानदार तोहफा दे दिया है। जानते हैं टीजर खासियतें

कैसा है ‘फौजी’ का टीजर

प्रभास की फिल्म ‘फौजी’ का टीजर उनके जन्मदिन के मौके पर रिलीज किया गया। 2 मिनट 31 सेकेंड के इस टीजर में बिल्कुल एंड में प्रभास का दमदार लुक नजर आता है। शुरुआत का सीन जर्मनी का दिखाया गया है, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एडॉल्फ हिटलर से मिलने जाते हैं। टीजर में दोनों के बीच की बातचीत दिखाई गई हैं, जिसमें नेताजी हिटलर से ब्रिटेन के खिलाफ जंग में जर्मनी की मदद मांगने जाते हैं।

इसी बातचीत में भारत के गुलामी के दौर, उससे आजादी और फौजी का जिक्र होता है। नेताजी कहते हैं कि ख्वाबों से नहीं अक्ल से जंग जीत सकते हैं। वह अपनी बात का तर्क देते हुए फौजी के बारे में बताते हैं।

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‘फौजी’ से प्रभास का दमदार लुक

एक फौजी जिसकी असली पहचान कोई नहीं जानता। ब्रिटिश के लोग उसे सिर्फ फौजी नाम से जानते हैं। जो अकेला आजादी दिलाने में स्वतंत्रता सैनानियों की मदद कर रहा है। इसी के बाद प्रभास की पहली झलक दिखाई देती है।

स्क्रीन पर लिखा आता है, भारत का सबसे बड़ा रिबेल फौजी जो 1932 से मोस्ट वॉन्टेड हैं। मुंह में सिगरेट और बड़ी से गन चलाते हुए नजर आते हैं प्रभास। फिल्म में प्रभास का लुक काफी दमदार लग रहा है। फैंस के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई है।

‘फौजी’ की रिलीज डेट

फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। प्रभास की ‘फौजी’ अगले साल 19 मार्च 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन हनु राघवपुडी ने किया है और निर्माण मैथरी मूवी मेकर्स ने किया है। फिल्म टी-सीरीज के साथ पेश की जाएगी। फिल्म के निर्माता नवीन यरनेनी, वाई रवि शंकर और भीषण कुमार हैं। फिल्म में उनके अलावा अनुपम खेर, मिथुल चक्रवर्ती भी नजर आएंगे।

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