प्रभास की आने वाली फिल्म ‘फौजी’ के टीजर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेटर लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि टीजर में जिस तरह एक काल्पनिक इंसान की तारीफ करते हुए नेताजी को दिखाया गया है, वह अपमानजनक है।

मंगलवार को चंद्र कुमार बोस ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री को लेटर लिखा था। उन्होंने 23 अक्टूबर को रिलीज हुए ‘फौजी’ के टीजर पर सवाल उठाए।

नेताजी के पड़पोते ने की फौजी टीजर हटाने की मांग

उन्होंने इस पोस्ट में नेताजी की तस्वीर के साथ लेटर भी शेयर किया और कैप्शन लिखा, ‘फौजी’ के टीजर को हटाकर उसमें जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए और फिर उसे दोबारा रिलीज किया जाना चाहिए। नेताजी को लेकर हमारी चिंताओं का समाधान हो जाए, चाहे वह टीजर से जुड़ी हों या पूरी फिल्म के से। प्रभास और पूरी टीम @FauziTheMovie को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि हनु राघवपुडी इस मामले की गंभीरता को समझेंगे।’

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The teaser of Fauzi ought to be pulled down, corrected and released again. Should our concern regarding Netaji be resolved (for the teaser as well as for the Movie), my best wishes go out for #Prabhas and the entire team @FauziTheMovie . Hope @hanurpudi realises the seriousness… pic.twitter.com/NVB9Toboib — Chandra Kumar Bose (@Chandrakbose) October 27, 2026

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प्रधानमंत्री मोदी से की सिफारिश

उन्होंने उस टीजर पर आपत्ति जताई, जिसमें कथित तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर से बातचीत करते हुए और ‘फौजी’ नाम के एक काल्पनिक किरदार के बारे में बात करते हुए दिखाया गया है।

अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लेटर में चंद्र कुमार बोस ने लिखा, ‘हम नेताजी के व्यक्तित्व और उनके सम्मान को इस तरह हल्के में लिए जाने पर कड़ा विरोध जताते हैं। साथ ही, यह भी समझ से परे है कि सेंसर बोर्ड ने इस तरह की आपत्तिजनक टीजर को मंजूरी कैसे दे दी।’

सेंसर बोर्ड पर भी उठाए सवाल

उन्होंने आगे लिखा, ‘आपसे अनुरोध है कि इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। राष्ट्रहित में उचित कदम यही होगा कि इस टीजर को तुरंत हटाया जाए और सेंसर बोर्ड के जिन अधिकारियों की लापरवाही सामने आए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिसाल कायम की जाए।’

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फिल्म ‘फौजी’ कब होगी रिलीज

प्रभास की ‘फौजी’ अगले साल 19 मार्च 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन हनु राघवपुडी ने किया है और निर्माण मैथरी मूवी मेकर्स ने किया है। फिल्म टी-सीरीज के साथ पेश की जाएगी। फिल्म के निर्माता नवीन यरनेनी, वाई रवि शंकर और भीषण कुमार हैं। फिल्म में उनके अलावा अनुपम खेर, मिथुल चक्रवर्ती भी नजर आएंगे।