Himanshi Khurana: हरियाणा, पंजाब के किसान अपने प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर, कंगना रनौत के एक के बाद एक फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर ट्वीट सामने आ रहे हैं। तो वहीं अब बिग बॉस 13 सीजन फेम पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना का भी कंगना को लेकर ट्वीट सामने आया है। पंजाबी इंडस्ट्री के सेलेब्स खुलकर किसानों के लिए आवाज उठाते दिख रहे हैं।

कंगना ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें शाहीन बाग वाली अम्मा का जिक्र एक्ट्रेस ने किया था। उसी पर हिमांशी खुराना ने कंगना को जवाब दिया। हिमांशी ने अपने पोस्ट में लिखा- ‘अगर इस बुजुर्ग औरत ने पैसे लिए हैं भीड़ में शामिल होने के लिए तो आपने कितने पैसे लिए हैं सरकार को डिफेंड करने के लिए।’ हिमांशी ने अपने पोस्ट के साथ बस इतना ही नहीं लिखा- उन्होंने एक कार्टुन पिक्चर शेयर की जिसमें कंगना का चित्र दिख रहा है।

वहीं गधे की तस्वीर भी बनी नजर आ रही है और कंगना-गधे के आगे उस बुजुर्ग महिला को चलते हुए दिखाया गया है। हिमांशी ने कंगना के लिए ये लिखते हुए कंगना के खिलाफ चल रहे हैशटैग्स का भी इस्तेमाल किया है। वह कंगना के लिए ‘शेमलेस’ लिखती हैं। कंगनाको लेकर ऐसा पोस्ट करने पर कई लोग हिमांशी पर बरसते दिखे। तो किसी ने कहा- ‘लगता है कि आपको अब अटेंशन चाहिए।’

Agar is in buzurg aurat ne paise lie hai bheed me shamil hone k ………. app ne kitne paise lie Sarkar ko defend krne ke …..@KanganaTeam #shamelesskangna #KisaanmazdoorEktaZindabaad #kisaanektazindabaad pic.twitter.com/NSHqFjexh4

— Himanshi khurana (@realhimanshi) November 30, 2020